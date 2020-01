Chi è Serena Enardu, concorrente del Grande Fratello Vip 4: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Serena Enardu, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”.

Serena Enardu è ufficialmente una concorrente del “Grande Fratello Vip 4”. Questa sera, durante la puntata in corso del reality show, la bellissima sarda ha avuto un nuovo confronto con il suo ex fidanzato Pago (i due, in realtà, sembrano essere tornati insieme in diretta nazionale) ed Alfonso Signorini ha annunciato la sua partecipazione al programma, in veste di concorrente. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sulla ex tronista.

Serena Enardu è nata a Quartu Sant’Elena, il 19 luglio 1976. Ha una gemella che si chiama Elga, nata 5 minuti dopo di lei, e un fratello maggiore, Gianfranco. Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria decide di trovarsi subito un lavoro ed inizia a lavorare per alcuni anni nei centri della Vodafone.

Nel 1995, le viene proposto di condurre la trasmissione “Punta e Vinci”, in quel periodo in diretta tutti i giorni su Videolina. Successivamente, nel 96, conduce “Fotolibro”, mentre nel 1997 è al timone di “Pillole di Salute”. Nel 1999 dopo diversi anni di lavoro presso alcuni centri Vodafone decide di aprire, insieme alla sorella, il suo centro di telefonia. Ha vissuto una storia d’amore molto importante, dalla quale è nato il figlio Tommaso.

Biografia e curiosità su Serena Enardu

Nel 2007, partecipa come tronista a “Uomini e Donne”, insieme ad Angela Artosin. Tra le due ragazze c’è molta rivalità a causa del comune interesse per il corteggiatore Giovanni Conversano. Lui, dopo svariate esterne, si dichiara per lei, ma Serena, nel maggio del 2008, decide di abbandonare il programma, non scegliendo nessuno. Giovanni, quindi, diventa il nuovo tronista, lei decide di andare a corteggiarlo e viene subito scelta. I due iniziano una relazione alla quale segue, nel giro di poco tempo, una convivenza. Nel 2009, tra i due le cose iniziano a diventare complicate e quindi, a gennaio del 2009, si lasciano, poi ad aprile ritornano insieme ma seguono comunque diversi tira e molla. La loro storia d’amore si conclude definitivamente a causa di un tradimento di lui. Successivamente, ha diversi flirt e nel 2013 si fidanzata con il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago, ex marito di Miriana Trevisan. I due, nel 2019, deicidono di partecipare a “Temptation Island Vip”, programma che vede la loro separazione.

Maria Rita Gagliardi