Paura coronavirus: in migliaia credono che sia legato alla birra Corona ma non è così

Corona beer virus ha fatto registrare un picco di ricerche enorme su Google: in tanti pensano che ci sia una correlazione tra il coronavirus e la birra ma sbagliano

La psicosi da coronavirus sta portando migliaia di persone a creare correlazioni fittizie tra il pericoloso virus che ha contagiato quasi 10mila persone uccidendone oltre 200 e prodotti di vario tipo. Tra questi c’è la nota birra Corona, bevanda messicana molto amata in tutto il mondo e certamente non legata in alcun modo al Coronavirus. Ma è bastata la somiglianza tra il nome del prodotto alcolico ed il virus cinese di Wuhan per mandare migliaia di persone nel panico e creare un passaparola basato sul nulla che ha portato i livelli di ansia alle stelle. Lo si è capito analizzando i trend delle ricerche di Google: una delle più “gettonate” di questi giorni, infatti, è proprio “corona beer virus”. Ne dà notizia il South China Morning Post confermando l’impennata di questa ricerca già a partire dal 9 febbraio, giorno nel quale i primi casi di Coronavirus sono stati ufficialmente resi noti dall’Organizzazione mondiale della sanità. Da quel giorno le ricerche con la correlazione tra il virus e la nota birra non si sono fermate ed anzi hanno fatto registrare un vero e proprio picco in particolare in Cambogia e Slovenia ma anche a Singapore, in Nuova Zelanda e negli Emirati Arabi Uniti. In Lettonia, Australia e Canada invece è stato registrato il record della ricerca “beer virus”.

Birra Corona e Coronavirus, nessuna correlazione

E sui social si è sviluppata anche dell’ironia intorno a questo abbinamento infondato. Non c’è però alcuna somiglianza nè correlazione: pur rifacendosi entrambe alla parola latina, il virus è stato chiamato così per le punte che vanno a ricordare delle corone di piccole dimensioni. Invece il nome della birra è riferito alla corona che si può ammirare sulla chiesa di Nostra Signora di Guadalupe, nella città di Puerto Vallarta, e che si trova sulla parte superiore della torre principale.