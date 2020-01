Coronavirus, Giulia De Lellis indossa la mascherina: “Sono ipocondriaca”

Ha indossato la mascherina per proteggersi dal rischio di contrarre il coronavirus: Giulia De Lellis lo ha mostrato sui social scatenando la reazione dei suoi follower

Anche alcuni vip iniziano a proteggersi dal rischio di contrarre il coronavirus. Tra questi c’è Giulia De Lellis che incurante dei giudizi ha deciso di indossare la mascherina, ormai obbligatoria in città come Wuhan, focolaio dell’epidemia del virus cinese che ha già provocato la morte di oltre 200 persone. E lo ha comunicato ai suoi follower sui social, scusandosi e spiegando perchè ha deciso di farlo. L’influencer di Pomezia è infatti ipocondriaca ed era inizialmente intenzionata ad indossare anche i guanti per proteggersi il più possibile. “Capitemi – ha detto – scusate, perdonatemi!”. Poi, scherzando: “Quelle carine erano finite, ma meglio di nulla”, posando insieme ad un’amica poco prima di prendere un aereo.

Giulia De Lellis con la mascherina prima di un volo

E spiegando ai fan: “Non sembrerò normale però sono un’ipocondriaca del cavolo, volevo anche i guanti ma mi sembrava eccessivo. Ve lo giuro non è per fare allarmismi, io sono veramente una super ansiosa per queste cose quindi magari sarà in un esempio molto sbagliato in queste ore, in questi giorni, mi dispiace però io sono veramente troppo ipocondriaca”. Lo ha rivelato nelle sue stories di Instagram, spiegando dunque di essere molto ansiosa, come del resto già dichiarato in passato non facendo mai mistero di sentirsi ipocondriaca arrivando a volte a preoccuparsi eccessivamente.