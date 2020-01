Cotto e Mangiato, ricetta 31 Gennaio: girelle bicolore

Vediamo insieme come si conclude il mese gastronomico alla rubrica Cotto e Mangiato. La ricetta del giorno, preparata da Tessa, è un dolce: le girelle bicolore.

La ricetta delle girelle bicolore

Per quel che riguarda i dosaggi, occorrono i seguenti ingredienti:

300 grammi di farina

80 grammi di zucchero

1 uovo

Lievito

1 Tuorlo

140 grammi di burro

Semi di vaniglia

Pizzico di sale

Un cucchiaio di nocciola

15 grammi cacao amaro

Tuorlo

Zucchero a velo

Preparazione

Mettere nella planetaria la farina e lo zucchero. Aggiungere adagio un uovo più un ruolo, poi i semi dal baccello di vaniglia. Mentre la planetaria impasta aggiungere il burro, e un pizzico di sale e far amalgmarae il tutto.

Quando l’impasto sarà pronto dividerlo in due. Ad uno aggiungere la crema di nocciola e il cacao e impastare. Stendere tutti e due i panetti su della carta forno e mettere a riposare in freezer cinque minuti. Poi appoggiare le due sfoglie di frolla l’una sull’altra e arrotolare l’impasto. Rimetterlo in freezer per altri cinque minuti il rotolo.

A questo punto cacciare fuori il rotolo, dopodiché tagliare tante rondelle e metterle in una teglia foderata. Mettere a cuocere in forno a 180 gradi per 20 minuti. Una volta sfornati, spolverare con dello zucchero a velo e servire.