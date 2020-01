L’Oceano restituisce una strana creatura degli abissi: un pescatore incontra un animale a tre zampe

Una strana creatura acquatica, dal colore roseo-grigiastro e con un corpo allungato terminante con una lunga coda, è stata avvistata da un pescatore. L’animale avrebbe tre zampe

È con grande sorpresa che un pescatore ha accolto in barca un animale acquatico dalle sembianze, se non strane, quantomeno particolari. L’animale sembra essere – almeno dalla disamina che si può fare dalle fotografie che sono state diffuse in rete- una creatura a metà strada tra una rettile (possiede sulla schiena delle piccole “squame” molto simili a quelle dei coccodrilli) e un polpo (pare sia dotato di tentacoli e di una testa bulbosa). L’incontro con il pescatore è avvenuto mentre questi stava solcando l’Oceano Atlantico per portare avanti una battuta di caccia a largo di Coney Island.

 Animale con tre zampe avvistato nell’Oceano Atlantico, il pescatore che l’ha pescato ha girato un video

Un corpo allungato, dotato di una lunga coda, in apparenza simile- per consistenza- a quella di un polpo. La creatura marina oggetto di questa sommaria descrizione è stata scoperta da un pescatore che stava lavorando nelle acque di Coney Island. Con lui, al momento della pesca che ha riservato questa sorpresa, c’era anche una donna. L’uomo è rimasto inorridito dalle sembianze poco piacenti dell’animale acquatico e così gli ha scattato delle foto e ha girato un video mentre- ancora vivo, dopo essere stato pescato- l’essere si dimenava sulla superficie calpestabile della sua barca.

Sia le foto sia il video sono finiti in rete e sono stati ripostati da Metro.co.uk.

Animale con tre zampe avvistato nell’Oceano Atlantico, gli utenti di TikTok hanno cercato di identificare il pesce

Il video è stato pubblicato sulla piattaforma social di TikTok da Natalia Vorobok e ha raccolto circa 1,4 milioni di “mi piace”. Tantissimi utenti hanno commentato la registrazione e in molti, preoccupati per le condizioni di salute dell’animale (che pare abbia ben tre zampe), hanno chiesto che venisse restituito all’acqua cui appartiene.

Molti altri hanno cercato di identificare la creatura, proponendo il nome della clearnose skate. Si tratta di un pesce, dal corpo composto da cartilagine, che appartiene alla famiglia delle Rajidae. Le clearnose sono riconoscibili dal particolare corpo traslucido che possiedono e dal loro colore chiazzato.

Maria Mento

