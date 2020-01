Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 gennaio 2020: l’Acquario deve stare attento ai contratti, i Pesci alle relazioni doppie

Venerdì 31 gennaio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. il weekend che sa per arrivare ti invita a fare delle buone scelte senza avere fretta. Se fai le cose velocemente sia in amore sia sul lavoro rischi di sbagliare. Stai attento a delle parole che oggi potresti pronunciare senza riflettere. L’ultimo periodo non è stato esattamente costruttivo: è come se avessi fatto due passi avanti e uno indietro. Possibile che molti abbiano vissuto una crisi e abbiano dovuto vivere una competizione con qualcuno che gli ha tenuto testa;

Toro. In questi giorni cresci e crescono anche le emozioni. Ti sarà possibile vincere una sfida. Devi ritrovare un po’ di tranquillità, dal punto di vista economico e amoroso. Il 2020 è un anno produttivo e i più fortunati completeranno un buon affare: ora, però, devi andare con i piedi di piombo. Febbraio e marzo saranno mesi importanti per le relazioni;

Gemelli. Potrebbero esserci stati momenti di lontananza in amore. il sentimento c’è ma magari si è lontani per lavoro, si è distratti. Devi recuperare. Certo, poi ognuno ha il suo oroscopo e bisogna vedere ogni situazione personale. Il consiglio: se da tempo vivi una crisi prova recuperare a febbraio;

Cancro. Questo venerdì è un pochino opaco. Alterni momenti di fermo a momenti di grande vantaggio. La situazione, in amore, è critica se porti avanti da tempo una relazione amorosa complicata. Questo fine settimana devi viverlo con cautela e devi cercare di non trascinare le tensioni lavorative nei rapporti di cuore. Sulla professione, anche se hai fatto un ottimo lavoro, hai l’impressione che molte persone siano contro di te e che qualcuno faccia finta di non accorgersi di quanto vali.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. In questo fine settimana non devi cadere in discussione e non devi allontanare le persone. Se agisci con fretta rischi poi di rimpiangere di aver agito in un determinato modo. Potresti cambiare idea a febbraio, ma ritrovarti con una porta che tu stesso hai contribuito a chiudere e che invece potresti voler riaprire. Sabato e domenica saranno 48 ore difficili per le coppie che alla fine del 2019 hanno conosciuto una crisi. Devi fare attenzione anche con il denaro;

Vergine. Venerdì che ti invita alla cautela. Le stelle hanno comunque già portato delle conferme ai nati sotto questo segno, e specialmente ai liberi professionisti e a chi cerca una promozione. Le stelle ti donano un periodo di occasioni da vivere al top e di novità. Chi più vale più ottiene. Non chiudere le porte ai sentimenti;

Bilancia. Sei gentile e disponibile ma il fatto di apparire malleabile agli occhi degli altri è un difetto. Tu, in realtà, malleabile non sei. Sei troppo buono e accondiscendente e così finisce che gli altri approfittano della tua disponibilità. Fai attenzione da questo punto di vista. I legami nati per sbaglio saranno messi alla prova a febbraio. Allo stesso modo sarà messo alla prova il legame con persone che ti vogliono forzare la mano in un determinato senso. Chi deve fare delle scelte di vita importanti, come quella di sposarsi o convivere, ha difficoltà nel capire quale sia la strada giusta da percorrere;

Scorpione. In questo fine settimana potresti sentirti stanco o polemico nei confronti delle persone della tua famiglia. Devi essere prudenza perché sabato e domenica avrai la Luna opposta. Ti trovi in una condizione di forte agitazione. Se ci sono contenziosi legali o finanziari o se stai cercando di risolvere un problema devi ragionare. Venere ti è favorevole e ti porta a valutare una riconciliazione.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Devi ritrovare la serenità che ultimamente non hai avuto. Per far questo devi dedicarti alle cose che ti piacciono: va bene anche un hobby. Sei attratto dalle cose in movimento. Da oggi a domenica devi valutare le prospettive che ti mette davanti il futuro. Da qui a primavera si rinnovano dei contratti e arrivano degli amori;

Capricorno. Hai avuto delle dispute giovedì? Devi cercare di farti scivolare tutto addosso. Non è una cosa facile perché se ti prefissi uno scopo vai dritto come un treno e non ti tiri indietro. Hai Giove, Saturno e Urano favorevoli e ti faranno vivere anche dei cambiamenti, anche non voluti, che ti porteranno altrove;

Acquario. A volte pensi che se non avessi stipulato un determinato tipo di contratto saresti libero. Questo significa che se adesso devi siglare un contratto ci devi pensare bene: non legarti troppo e stai attento a persone poco ben disposte verso di te. C’è paura in amore? ti capita se ti lasci coinvolgere in un sentimento e ti comporti in maniera combattuta. Vuoi dire che ami ma temi che aprirti così tanto possa essere una disfatta: non è così. Occhio alle tensioni con Toro e Leone;

Pesci. Non devi sottovalutare le cose che ti accadranno in questo fine settimana. Tu hai la qualità della veggenza: ogni tanto senti le cose prima che accadano e fai dei sogni premonitori. Il tuo cielo è molto bello e produttivo e potrebbero arrivare delle intuizioni. Hai vinto una sfida? Bene. Se, però, per caso non l’hai vinta non devi preoccuparti perché entro la fine dell’anno darai tu a vincere. Devi recuperare e puoi dire la tua anche in ambienti che non hai mai frequentato. In amore devi essere molto sincero: questo consiglio è per chi vive due storie o per chi, pur non vivendole nella realtà, ha in testa due persone.

