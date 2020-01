Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 31 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 31 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 31 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone l’ultima puntata de “Il Cantante Mascherato”. A seguire, una nuova puntata di “TV7”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” e “The Resident”.

Su Rai 3 va in onda il film “Viva l’Italia”: il senatore Michele Spagnolo, di origine meridionale, cinico e bugiardo fino al midollo, viene improvvisamente colpito da demenza frontoparetale, una malattia che aggredisce gran parte del suo cervello e improvvisamente va incontro a una trasformazione radicale. Irriconoscibile agli occhi dei tre figli Valerio, Riccardo e Susanna, il senatore cambia radicalmente carattere e diviene sincero all’inverosimile, senza alcun freno inibitorio, tanto da farsi promotore per un nuovo articolo della Costituzione Italiana che sancisca il diritto di ogni cittadino a conoscere la verità. In seconda serata, appuntamento con “La Grande Storia”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento sulla cronaca nera, “Quarto grado”. Subito dopo, una nuova puntata di “Donnavventura”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip 4”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “La fredda luce del giorno”: Will Shaw arriva in Spagna per trascorrere una settimana di vacanza insieme alla famiglia ma, a causa delle difficoltà che sta attraversando sul lavoro e del rapporto teso che ha con il rigoroso padre Martin, non riesce a godersi a pieno il clima di spensieratezza. La situazione peggiora, poi, quando la famiglia viene sequestrata da un gruppo di persone che scopre essere agenti dei servizi segreti intenzionati a recuperare una misteriosa valigetta. Tutto il suo mondo va in frantumi: tra sospetti e verità celate, l’unica persona di cui può fidarsi è Lucia, una sorellastra che non sapeva di avere ma che sembra determinata quanto lui nel ritrovare la valigetta e liberare la famiglia. A seguire, il film “Autobahn – Fuori controllo”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda una nuova puntata di “Cake Star-Pasticcerie in sfida”.

Maria Rita Gagliardi