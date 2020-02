Terrore in strada, banda di minorenni accerchia e accoltella un coetaneo: riconosciuti grazie a un video

I militari sono riusciti ad individuare 4 minori responsabili di un’aggressione avvenuta per futili motivi ai danni di un coetaneo

Un’aggressione violenta messa in atto da una banda di minorenni nei confronti di un coetaneo, ferito con un coltello per motivi ‘futili’. La scena è stata ripresa anche in un video che ha permesso ai carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto di avviare le indagini ed individuare i responsabili del grave gesto. Si tratta di quattro minorenni, il più grande ha 16 anni, i quali sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate in concorso.

Aggressione in strada, la ricostruzione dei fatti

La vicenda risale al 16 gennaio ma solo in queste ore, a seguito dell’individuazione dei minorenni autori dell’aggressione, è stata resa nota dalle autorità che hanno iniziato analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza. Sono così riusciti a riconoscere uno degli aggressori, un ragazzino di Borgo Sant’Antonio Abate; hanno dunque raggiunto la sua abitazione, perquisita fino ad individuare i vestiti che il giovane indossava il giorno in cui ha commesso il reato. Interrogato, i militari sono riusciti a risalire agli altri 3 giovani, che di fronte al pubblico ministero hanno ammesso le loro responsabilità. L’aggressione è avvenuta su corso Garibaldi, a Napoli: un ragazzino stava rientrando a casa dagli allenamenti di calcio quando è stato circondato dalla banda e ferito con un coltello. Nel corso delle indagini è emerso che due degli indagati avevano preso parte anche ad un’altra aggressione contro alcuni poliziotti, lo scorso 17 gennaio.