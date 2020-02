Bologna-Brescia, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ventiduesima giornata di Serie A al via con la sfida fra Bologna e Brescia. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 15 e sarà visibile su Sky.

Il primo incontro della ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 è in programma nel primo pomeriggio di oggi: nell’anticipo delle 15, il Bologna ospita al Dall’Ara il Brescia. Nella scorsa giornata il Bologna ha vinto 1-3 in casa della Spal, mentre il Brescia ha perso di misura in casa contro il Milan.

Nel Bologna è squalificato Tomiyasu e sarà Mbaye a prendere il suo posto a destra. In avanti Palacio favorito su Barrow; a centrocampo agiranno Schouten e Poli. Nel Brescia ancora fuori per squalifica Mario Balotelli: in avanti giocheranno Torregrossa e Ayè. In mezzo al campo Tonali, Bisoli, Dessena e Romulo.

Le probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Ayè, Torregrossa.

Bologna-Brescia è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 15 su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

I precedenti fra le due squadre a Bologna in Serie A sono 19: 13 le vittorie del Bologna, 5 del Brescia e solo 1 pareggio in totale. L’ultima sfida risale alla stagione 2010/2011: a imporsi fu il Bologna per 1-0, grazie alla rete di Marco Di Vaio.