Cagliari-Parma, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ventiduesima giornata di Serie A, Cagliari-Parma è il secondo anticipo del sabato. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Cagliari-Parma, gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà questo pomeriggio alle ore 18. Il Cagliari è reduce dal prezioso punto conquistato a San Siro contro l’Inter, mentre il Parma nel turno precedente ha sconfitto l’Udinese al Tardini per 2-0.

Nel Cagliari Cragno è confermato in porta. In avanti Nainggolan a supporto di Joao Pedro e Simeone; Pisacane e Klavan al centro della difesa. Nel Parma out Sepe: in porta favorito Colombi sul neo acquisto Radu, che potrebbe scendere in campo dalla prossima settimana. Out Kulusevski per un problema muscolare: Kucka e Sprocati giocheranno ai lati di Cornelius. Convocato il neo acquisto Caprari.

Probabili formazioni:

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kurtic, Brugman, Hernani; Kucka, Cornelius, Sprocati.

Ventiduesima giornata di Serie A, il Cagliari riceve il Parma: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Cagliari-Parma è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 di oggi pomeriggio su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

I precedenti fra queste due squadre a Cagliari in Serie A sono 20: 10 le vittorie del Cagliari, 5 del Parma e 5 i pareggi in totale. Lo scorso anno la sfida terminò sul 2-1 per il Cagliari: vantaggio degli ospiti con Kucka e rimonta sarda firmata dalla doppietta di Pavoletti.