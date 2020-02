Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 febbraio 2020: l’Ariete vive ancora tensioni, il Toro è determinato

Sabato 1 febbraio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi e domani potresti vivere delle tensioni. Le tensioni, per te, sono fonti di vita: le cose difficili ti appassionano e ti senti vivo quando ami qualcuno e c’è elettricità nell’aria. Nonostante questo, c’è un limite a tutto. Devi rasserenarti e avere un po’ di pazienza anche nel weekend;

Toro. La Luna nel segno ti rende determinato. Luna, Giove, Saturno e Urano ti sono tutti favorevoli. Tu hai le idee chiare, ma le persone che ti stanno attorno forse non hanno recepito questa tua forza. Non solo: la tua determinazione forse mette in imbarazzo gli altri. Potresti rovinare un rapporto per questa ragione: fai attenzione;

Gemelli. È un momento di grande risalita. Tutti quelli che hanno vissuto una crisi nel 2019 adesso riemergono. Chi era titolare di un’attività le ha detto addio oppure ricomincia a vedere delle entrate, dopo un periodo di perdite o al massimo di pareggio tra entrate e uscite. Devi fare attenzione in amore. Aspetta ancora qualche giorno per veder cambiare le cose a tuo favore;

Cancro. Le vicende familiari e personali, in questo fine settimana, non sono facili da gestire. Potrebbe arrivare per te un’opportunità nuova, ma devi sempre fare i conti con Giove e Saturno opposti: sono iniziate molte lotte. I tuoi meriti non vengono riconosciuti, nonostante il tuo lavoro e il tuo impegno? Questa cosa potrebbe farti arrabbiare, soprattutto se non vieni pagato a sufficienza. Devi accettare un compromesso ma non ti va di stipulare un contratto a cui non vuoi sottostare. Grande revisione, in amore, si prevede per il periodo che sta arrivando.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Devi aspettare ancora un paio di giorni e adesso non devi perdere le staffe. Devi rimettere un po’ a posto i conti. Rischi di rovinare tutto con il tuo atteggiamento polemico, assolutamente da evitare. Non sai se continuare o no un progetto o una relazione. Quando certe situazioni diventano complicate tu non ti applichi per sistemare tutto ma te ne vai da chi non merita la tua attenzione. In amore , quindi, potresti arrivare a dire “O stai con me o te ne vai”. Il febbraio che sta iniziando, comunque, un mese vincente a livello emotivo;

Vergine. A febbraio e a marzo si recupera alla grande nei sentimenti. Le stelle sono ancora più positive per chi ha un’attività in proprio e una sfida che vuole vincere. Venere è in opposizione, quindi forse dal punto di vista emotivo non hai una situazione così impegnativa. Fatto sta che il lavoro ti sta chiamando e le cose che stai facendo ti consentiranno di raggiungere l’obiettivo, la tua meta, in poche settimane;

Bilancia. Non è un momento facilissimo e, anzi, da qualche settimana pensi di vivere nel caos. Devi avere pazienza e aspettare un po’: le risposte che stai cercando arriveranno. Ci sono dei Bilancia, che, pur non vivendo nel caos, sentono confusione dentro di loro. Chi per un motivo e chi per un altro, i Bilancia vivono dunque un momento di particolare smarrimento. Non bisogna costringerti a fare quello che non ti va. Vorresti dire quello che pensi a una persona che ti sta attorno e che è ripetitiva, ma sai bene che se parlassi chiaro forse questo segnerebbe la fine di un rapporto. Tensioni anche se stai cerando di arrivare a un accordo, e questo vale sia in casa sia nella professione;

Scorpione. Provi disagio e fatica fisica che ti portano a vivere un malessere interiore. Devi cercare di superare la debolezza fisica che ti ha colto. In questo fine settimana dovresti cercare di stare tranquillo. Le relazioni con gli altri vogliono stabilità. Potresti stipulare patti a lunga scadenza con Capricorno e Pesci.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. A febbraio ci sono sorprese emozionanti per te. Sei pronto a vivere un grande risveglio. Chi ha vissuto un gennai pesante in amore ora inizierà a stare meglio: può recuperare una storia oppure seguirai un altro progetto. Il Sagittario perde la testa per persone che sono sempre attive, che sono ottimiste e che hanno la capacità di prendere delle decisioni senza delegare il partner. Vuoi accanto qualcuno che sappia tenerti testa;

Capricorno. Ora puoi frequentare gente nuova, innamorarti o rivalutare una storia del passato. Una conferma potrebbe arrivare entro maggio. Le persone che vivono una crisi sul lavoro devono tenere a bada le tensioni. Questo oroscopo è positivo, per te, perché ti porta delle situazioni nuove. Le cose nuove spaventano, soprattutto un segno come il Capricorno che vive un po’ di tradizione, ma il momento è innovativo;

Acquario. Oggi e domani potresti vivere dei piccoli conflitti in ambito emozionale. Non senti una grande energia. Devi stare attento nelle trattative e nei rapporti con gli altri. Non sai neppure tu cosa fare? È l’ora di iniziare a pensare a un progetto diverso da quelli che stai portando avanti sul lavoro. Toro, Leone e Scorpione sono segni con i quali hai delle situazioni in atto che vanno riviste;

Pesci. Le prossime 48 ore ti portano una grande energia e una grande intuizione. Potrai risolvere un problema. Se sei stato male devi pensare positivo perché il 2020 sarà un anno di successo. Cerca di non strafare, di non dire cose che non pensi e non pensare di sapere tutto tu. Nei sentimenti hai vissuto dei conflitti, e se hai detto per lungo tempo una bugia, beh… ora potrebbe avere le ore contate. Le coppie che vogliono andare avanti nel futuro hanno davanti un momento di verifica della loro tenuta. I nuovi incontri sono sempre favoriti.

