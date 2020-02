Sassuolo-Roma, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ventiduesima giornata di Serie A, l’ultimo anticipo del sabato è il match fra Sassuolo e Roma. La partita si giocherà stasera alle 20.45 e sarà visibile su DAZN.

Il match fra Sassuolo e Roma è l’anticipo serale del sabato della ventiduesima giornata di Serie A. Il Sassuolo nel turno precedente ha pareggiato 0-0 a Marassi contro la Sampdoria, mentre la Roma ha pareggiato 1-1 nel derby contro la Lazio.

Nel Sassuolo recuperato Ferrari, che potrebbe affiancare Romagna al centro della difesa. Berardi, Djuricic e Boga agiranno dietro Caputo; in mezzo al campo ci saranno Obiang e Locatelli. Venduto Duncan alla Fiorentina. La Roma ha ceduto in prestito al Valencia Florenzi: le fasce saranno presiedute da Santon e Kolarov; in avanti Dzeko sarà supportato da Perotti, Under e Pellegrini. A centrocampo Veretout e Cristante.

Probabili formazioni:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Ventiduesima giornata di serie A, Sassuolo-Roma è l’anticipo serale del sabato: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Sassuolo-Roma sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma DAZN a partire dalle 20.45 di stasera.

Se siete interessati a seguire il match e non avete alcun abbonamento su DAZN, potrete seguire la procedura guidata dal sito ufficiale e creare un profilo con i propri dati personali. Per abbonarvi a DAZN andate su questo link. DAZN è visibile tramite pc, tablet, smartphone e smart tv.

Ricordiamo, inoltre, che dallo scorso 20 settembre gli abbonati a Sky hanno la possibilità di guardare le partite trasmesse da DAZN attivando il nuovo canale DAZN1 visibile sul canale 209. Per attivare il canale basterà andare sul sito Sky.it/Faidate o su App Fai Da Te. Attraverso questi canali, bisognerà inserire il proprio numero di cellulare, sul quale poi si riceverà il codice promozionale. Per chi possiede Sky da più di tre anni con l’abbonamento a Sky Sport e Sky Calcio, l’offerta Sky-Dazn sarà senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento; per chi invece ha attivo almeno il pacchetto Sky Calcio, l’offerta costerà 7,99 € al mese anziché 9,99 € al mese e i primi 3 mesi saranno a carico di Sky.

I precedenti fra le due squadre a Reggio Emilia in Serie A sono 6: i padroni di casa non hanno mai vinto, 5 i successi della Roma e un pareggio in totale. Lo scorso anno il match terminò sullo 0-0.