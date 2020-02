Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 1 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 1 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 1 febbraio 2020. Iniziamo dai Rai 1 che propone il film “Wonder”: Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween perchè è l’unico giorno dell’anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi sconcertati o sorpresi di allievi e professori. A seguire, il talk show “Io e Te-Di notte”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “F.B.I” e “Blue Bloods”.

Su Rai 3 va in onda il film “Lazzaro felice”: la marchesa Alfonsina De Luna, donna dal carattere forte e duro, possiede una piantagione di tabacco coltivata da un gruppo di schiavi che, in cambio, non ricevono altro che la possibilità di sopravvivere in catapecchie fatiscenti. In mezzo a quella piccola comunità rurale, si muove Lazzaro, un giovane contadino che non ha ancora vent’anni, la cui spontanea bontà lo fa a volte sembrare una persona stupida e ingenua, di cui è facile approfittare. Il ragazzo stringe con Tancredi, giovanissimo anche lui, ma viziato dalla sua sconfinata immaginazione, un’amicizia indimenticabile per entrambi, che nasce nel bel mezzo di trame segrete e bugie, ma attraverserà intatta il tempo che passa, portando infine Lazzaro a varcare le soglie della città, tanto enorme quanto vuota, alla ricerca dell’amico. In seconda serata, il docureality “Prima dell’alba”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Pari e dispari”: guardia marina deve sgominare banda di allibratori clandestini, si fa aiutare da un grosso camionista. Subito dopo, il film “Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “C’è posta per te”, seguita da “Speciale Tg5”.

Su Italia 1 va in onda il film “Minions”: comparsi sulla Terra agli albori, i Minions si evolvono attraverso i secoli, ma restano sempre al servizio dei più spregevoli padroni. Dopo aver accidentalmente causato l’estinzione di molti di loro, i pochi Minions rimasti in vita si ritrovano senza padrone e cadono nella più cupa depressione. Fortunatamente, Kevin, uno di loro, ha un piano e insieme all’adolescente ribelle Stuart e all’amabile Bob, si avventura alla ricerca di un nuovo malefico capo per i suoi fratelli. A seguire, “Lego Batman: il film”.

Su La 7 va in onda il film “World Trade Center”: 11.9.2001. Due vigili del fuoco, John e Will, entrati tra i primi nel World Trade Center per portare soccorso alle vittime, rimangono intrappolati tra le macerie. In seconda serata, il film “Ogni maledetta domenica”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda l’inchiesta “Clandestino – Spagna – Assassini su commissione”.

