La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 03/02/2020 al 09/02/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Tre stelle per Toro, Gemelli, Cancro, Scorpione, Capricorno e Pesci

Toro. La settimana che sta arrivando porta polemiche in amore. Sembra che non ti stia bene nulla e che tu sia pronto a farla pagare a chi non la pensa come te. La giornata di sabato, da questo punto di vista, potrebbe essere rappresentativa. Tuttavia, se hai commesso un errore ti è permesso tornare indietro. Le coppie più fortunate possono pensare in grande: matrimonio o un figlio. Altri pensano a una scelta importante. Nel lavoro chi ha la possibilità di spostare e manovrare denaro concluderà a breve un affare. Novità per vive dei cambiamenti a livelli abitativi. La fortuna consiglia di fare attenzione con le parole che si diranno sabato, giornata un po’ incolore e nervosa sia sul lavoro sia nei sentimenti;

Gemelli. Marte opposto porta nervosismo sul lavoro, ai Gemelli, e questo sarà vero specialmente nella giornata di martedì. Soprattutto chi lavora da libero professionista deve ora cercare di mantenere tutte le parole che ha dato. Non agitare troppo le acque in amore prima di venerdì. Il fatto è che ci sono delle discussioni, e questo si verifica anche nelle coppie che sembrano più solide. Si litiga per le finanze. L’amore non manca ma ci sono tensioni legate alla casa o ai problemi non risolti nel 2019. La fortuna consiglia di non fare troppi azzardi e di non spendere denaro inutilmente;

Cancro. Tanto nervosismo in amore, in questo febbraio. Il Cancro potrebbe arrabbiarsi, ma anche decidere di fare passi importanti con il partner. Se il tuo compagno, però, non è sulla tua stessa scia allora ci saranno problemi. Devi capire cosa il tuo cuore desideri realmente e quindi non sono consigliate le storie doppie, che ti portano confusione. La settimana è buona per chiarire le cose che non vanno. Sul lavoro puoi ripartire, ma soltanto a metà. Questo succede perché ci sono ancora cambiamenti in atto per quanto riguarda casa, lavoro e ufficio e purtroppo le cose non saranno immediatamente chiare: devi fare attenzione. La fortuna consiglia di aspettare la giornata di giovedì per le richieste che vuoi fare: arriveranno buone intuizioni grazie alla Luna nel segno;

Scorpione. Buone notizie per lo Scorpione, specie nella giornata di giovedì: potrà arrivare una buona emozione. Tuttavia, i commercianti o chi deve affrontare degli impegni dovranno rimandare dei pagamenti. Venerdì Venere smette di sostenerti. La situazione amorosa potrà presentarsi, dunque, nervosa. Se stai rimandando da tempo una decisione potresti spazientirti. Puoi chiarire le cose che non ti piacciono, purché non ti metta a discutere con rabbia o risentimento. Il consiglio: non ti chiudere a riccio come fai di solito e sei solo frequenta gente. La fortuna dice che giovedì e venerdì saranno giornate di intuizioni;

Capricorno. Devi approfittare, in amore, dei benefici portati da Giove e Saturno in buono aspetto. Devi fare solo attenzione alle parole pesanti che potresti pronunciare giovedì. Per il resto, la settimana costruttiva per chi sta costruendo un rapporto solido, ma anche in questo caso rischi di avere delle brutte sorprese: ad esempio, potresti scoprire che la persona del cuore non è stata leale. Questioni di carattere economico e lavorativo potranno sbloccarsi per le coppie che vivono insieme da tempo. Dovrai avere un po’ di pazienza, sul fronte lavorativo, se sei in attesa di una risposta o se intendi recuperare il denaro di una spesa che hai sostenuto. Non sei persuaso da un progetto? Prendi tempo. La fortuna dice che la Luna opposta porterà disagi a metà settimana: cerca di non curartene. Giovedì e venerdì giornate problematiche per la professione;

Pesci. Ti invito a fermarti un attimo perché sul lavoro sei preso da troppe tensioni e da troppe cose da fare. questo stato di cose ti porta stress e d è probabile che diversi nati sotto il segno non vogliano più fare le cose che fanno già da tempo: la tua creatività ti pota a desiderare di voler cambiare. Soddisfazioni in arrivo. In amore avrai il sostegno di Venere ancora per qualche giorno. Puoi ritrovare le cose che ti sono mancate o un nuovo ideale da seguire. Occhio alla giornata di martedì: ti sentirai suscettibile e basterà poco per farti alterare. Nei rapporti con gli altri i prossimi sette giorni sono un po’ incerti. La fortuna dice che devi limitare le spese e basarti sulla concretezza.

Quattro stelle per Bilancia, Sagittario e Acquario

Bilancia. Iniziano ad arrivare buone notizie per la professione. A breve sarai chiamato, a seconda del tuo lavoro, e dovrai rispondere subito. Chi da qualche tempo ha cambiato lavoro ora finalmente ha le idee più chiare per il suo futuro. Nel fine settimana potresti vivere delle emozioni sentimentali. Chi vive due storie dovrà cercare di fare chiarezza. C’è anche chi ha deciso di rimandare un matrimonio o un fidanzamento. Vivi una storia d’amore nata da poco? Possibile che tu l’abbia un attimo stoppata per riflettere sul da farsi. La fortuna dice che giovedì e venerdì sono giornate nervose. Per fortuna, recuperi già da sabato;

Sagittario. Non vivi una fase di blocco, soprattutto nei sentimenti. Ti è tornata la voglia di amare e questo è estremamente positivo. Devi impegnarti ne fare incontro e nel vivere più profondamente che puoi le emozioni che ti si propongono. Le coppie che vogliono vivere una bella passione o che vogliono rinnovare una grande emozioni potranno farlo nel fine settimana, quando il Sagittario sarà estremamente propositivo. Periodo prolifico anche sul lavoro: valuti la possibilità di intraprendere nuove imprese e progetti. Per far questo ti servono forza fisica e denaro da investire. Rivedi alcune collaborazioni. La fortuna dice che le tue giornate migliori sono quelle in cui la Luna è nel segno;

Acquario. L’Acquario si trova a dover lottare spesso con una situazione finanziaria non florida e questo è proprio uno di questi periodi un po’ bloccati da questo punto di vista. Forse hai speso troppo denaro e ora è difficile rientrare nei ranghi, anzi: altri soldi dovranno essere spesi per casa e figli (per chi ne ha). A fine febbraio, comunque, arriveranno delle novità. Situazione opposta in amore perché da venerdì troviamo Venere nel segno. Da un lato vorresti vivere una passione sfrenata ma al contempo cerchi di tenerti cauto perché temi che l’altra persona voglia tarparti le ali. Stai pensando ad altro e questo si riflette sui sentimenti: dovresti tenere lontani i problemi relativi a lavoro o questioni pratiche. La fortuna dice che ti basta agire con molta cautela.

Cinque stelle per Ariete, Leone e Vergine

Ariete. Si arriva una definizione nei confronti di quello che senti: in questa settimana puoi fare il punto della situazione sui sentimenti che provi. Le cose ti appaiono ancora non chiare e definite, ma entro la fine di febbraio lo scenario cambierà decisamente. Puoi decidere di recuperare un rapporto che sembrava finito: in questo caso devi impegnarti e non tenere il punto solo per mere questioni di orgoglio. A metà settimana potresti ricevere una bella notizia o fare un incontro piacevole. Sul lavoro sono favoriti la concentrazione e lo spirito d’osservazione. La situazione si sblocca ama non del tutto: ti senti ancora precario e comincerai a intravedere soluzioni, ma sempre a breve termine. La fortuna dice che non devi fidarti ciecamente delle cose che nascono improvvisamente;

Leone. In ambito lavorativo il Leone ha vissuto due mesi di tensioni. Ti sei arrabbiato perché le persone che sono intorno a te non ti hanno dato ascolto, o se lo hanno lo fatto lo hanno fatto in pochi. Sabato e domenica le giornate migliori della settimana per portare avanti trattative o per prendere accordo. Da venerdì, grazie a Venere favorevole, molte questioni d’amore troveranno la loro risoluzione. Quel che è certo è che non si gioca più. Esci da un momento in cui ti è parso di aver dovuto fare tutto da solo, senza l’aiuto del partner. Sabato e domenica, grazie alla Luna nel segno, puoi dire serenamente come la pensi e portare avanti le tue idee (in certi casi, anche imporle). Migliorano i rapporti con Ariete e Sagittario. La fortuna dice che nel fine settimana potrebbe partire un’iniziativa vincente o potresti ricevere una buona conferma;

Vergine. Finalmente termina l’opposizione di Venere. Hai vissuto delle lontananze non dipendenti dalla mancanza d’amore: per questo motivo devi un po’ allentare con gli obblighi e le responsabilità, che non aiutano di certo i sentimenti. Le coppie che vivono una forte crisi dovranno risolvere un problema al più presto. Qualcuno ha giocato con i tuoi sentimenti? Hai voglia di dirle in faccia tutto quello che pensi. Sul fronte lavorativo, chi vuole completare un grande percorso sarà finalmente vincente. sei stanco fisicamente ma vedrai che le soddisfazioni ti ripagheranno. Bene le giornate del fine settimana. La fortuna dice che dal favore di Saturno e Giove arrivano buoni e grandi vantaggi.

