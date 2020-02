Domenica Live, la ex moglie di Ettore Bassi: “Chiedo una presenza costante per le nostre figlie”

Ospite a “Domenica Live”, l’ex moglie di Ettore Bassi parla della separazione con l’attore, al quale chiede una presenza costante per le loro figlie.

Questo pomeriggio, a “Domenica Live”, Barbara D’Urso ha ospitato, nel suo salotto televisivo, Angelica Riboni, l’ex moglie di Ettore Bassi. La donna, che in passato aveva già rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale “Oggi”, ha chiesto all’attore una presenza costante per le loro tre figlie.

Angelica ha raccontato il primo incontro con Ettore:

“Ci siamo conosciuti in un’estate, negli anni 2000, è scattato un amore enorme. Sono arrivati subito le figlie… E’ stato un amore travolgente. Nel 2008, ci fu una grande crisi che abbiamo superato e ci siamo sposati nel 2009. Ed è nata la piccolina… L’inizio della seconda crisi è stata nel 2016. La nostra figlia più piccola ha la sindrome di Down, è la caratteristica che la rende speciale”.

Angelica Riboni su Ettore Bassi: “Ho lasciato il lavoro per lui”

Angelica, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni dettagliate circa le motivazioni che hanno portato alla rottura con Ettore, ha raccontato che per lui e le figlie ha lasciato la sua carriera, ma ora è in difficoltà:

“Ad un certo punto, è stato meglio separarci, in maniera civile. Ho detto, fermiamoci un attimo e cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Le cose non sono cambiate e siamo arrivati alla separazione. Io ho fatto la scelta di dedicarmi a lui e alle bambine. Ho lasciato il lavoro, avevo una buona carriera. Ho lavorato con lui e per lui. Una donna si aspetta un sostegno e qualche forma di giustizia ma c’è una lentezza estrema nel sistema”.

Ora, vuole tornare a lavorare e, per questo, vuole una presenza più costante di Ettore nella vita delle loro figlie:

“Io ho una capacità lavorativa e mi piacerebbe esprimerla ma ho bisogno di tempo per farlo. Avendo il carico delle figlie, mi diventa difficile. Ad Ettore ho chiesto una presenza più costante. Vorrei che, nel nuovo sistema di famiglie che si sta creando, le mamme possano lavorare e che i padri possano fare i padri. Mi sento con le mani legate. Io non ce l’ho assolutamente con la nuova fidanzata di Ettore. Spero accada qualcosa”.

Cosa farà Ettore? Risponderà all’appello di Angelica?

