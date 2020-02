Lecce-Torino, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ventiduesima giornata di Serie A, il Lecce riceve il Torino allo Stadio Via del Mare. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile su Sky.

Lecce e Torino si sfideranno nel match delle 18 di oggi, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Nel turno precedente il Lecce è stato sconfitto pesantemente a Verona per 3-0, mentre il Torino ha subito una vera e propria umiliazione in casa dall’Atalanta (0-7 il risultato finale).

Nel Lecce problemi per Gabriel: i pali dovrebbero essere difesi da Vigorito. Squalificato Dell’Orco, sarà Calderoni a prendere di nuovo posto a sinistra; in avanti Mancosu agirà dietro Lapadula e Falco. Nel Torino out per squalifica Izzo e Lukic. In avanti giocheranno Verdi e Berenguer a supporto di Belotti.

Probabili formazioni:

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Barak, Majer, Deiola; Mancosu; Falco, Lapadula.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meité, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti.

Ventiduesima giornata di Serie A, il Lecce ospita il Torino: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Lecce-Torino è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 18 di oggi pomeriggio sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

A Lecce in Serie A le due squadre si sono affrontate 7 volte: 2 i successi dei salentini, 1 del Torino e 4 pareggi in totale. L’ultima sfida in Serie A risale alla stagione 2008/2009 con le due squadre che impattarono sul 3-3.