Live Non è La D’Urso, Luigi Mario Favoloso: “Ho denunciato Nina Moric”

Luigi Mario Favoloso è stato nuovamente ospite a “Live Non è La D’Urso” ed alla padrona di casa, Barbara D’Urso, ha annunciato di avere denunciato la ex compagna Nina Moric.

In seguito all’ospitata della scorsa settimana (ve ne abbiamo parlato qui), Luigi Mario Favoloso è stato nuovamente ospite a “Live Non è La D’Urso”, per parlare della sua scomparsa ed avere un confronto con la madre Loredana. Il gieffino ha rivelato di avere denunciato la ex compagnia Nina Moric che lo ha accusato di averla picchiata:

“Da una settimana che sono qui, a Milano, sono inseguito da un’auto, h 24, una Mercedes bianca con targa tedesca. L’ho fatta riprendere. Mi stanno facendo video, cercano qualcosa da mostrare. Ho fatto una denuncia a Nina per diffamazione pluriaggravata. Mi fa malissimo. Però devo difendermi dalle accuse. Io l’ho amata tantissimo. Finire in tribunale con una persona che hai amato è una roba terrificante. Tra domani e dopodomani dovrò farne un’altra rivolta a tantissimi che hanno contribuito a questa diffamazione”.

Riguardo alla madre, Luigi Mario ha ribadito che la donna avrebbe mentito in diretta, a “Mattino Cinque”, raccontando di avere ricevuto una email da lui; email che, in realtà, aveva già ricevuto qualche giorno prima. A sua discolpa, Loredana Fiorentino, madre di Luigi, ha rivelato

“Ho sbagliato, è vero. Una mamma può essere anche confuso da quello che c’è dentro. C’erano scritte delle cose particolari. Ne volevo parlare prima con un avvocato. Il giorno prima che ho parlato con Federica (Panicucci, ndb) sono stata male. Avevo la febbre a 39. Ho vomitato tutto il giorno. Non riuscivo neanche a parlare. E’ stata una cosa fatta inconsciamente. La cosa giusta da fare era quella di andare in polizia. Sono stata confusa da due o tre persone. Non sapevo più come reagire”.

Luigi Mario Favoloso sulle foto di Nina Moric: “Ritraggono un intervento di liposuzione”

Infine, sulle foto mostrate da Nina, come prova dei presunti maltrattamenti fisici subiti, Luigi ha asserito:

“E’ un intervento di mini liposuzione. Questo è il giornalismo in Italia. Prendere una foto, buttata da Nina sui social, che non ha inserito nella denuncia. Ho fatto periziare le foto da sei dottori e tutti mi hanno detto la stessa cosa. Nessuno ha avuto il minimo dubbio. Possiamo smascherare Nina che ha fatto passare le foto di un intervento di mini liposuzione per violenza? Ha anche il segno dell’elastico che si usa per far aderire la pelle”.

Maria Rita Gagliardi