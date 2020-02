Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 2 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 2 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 2 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone la fiction “Come una madre”: Angela Graziani ha perso suo figlio, Matteo e si rifugia nella casa di famiglia su un’isola. Qui incontra Elena, madre di due bambini, Bruno e Valentina, che hanno più o meno la stessa età che aveva Matteo. L’incontro con i ragazzini scatena in Angela una tempesta di ricordi ed emozioni. Un giorno la nuova amica chiede ad Angela di tenerle i bambini per qualche ora. Ma Elena non torna e per Angela, Bruno e Valentina è l’inizio di una dapprima terribile, poi straordinaria avventura. A seguire, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”, seguita dal programma di approfondimento calcistico “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Amore Criminale-Storie di femminicidio”. In seconda serata, il programma di approfondimento “Sopravvissute”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Into the sun”: un gruppo di yakuza ha assassinato il sindaco di Tokyo. L’agente della Cia, Travis Hunter, allevato in Giappone da un ex-yakuza e fratellastro del politico ucciso, viene inviato ad indagare sull’accaduto. Si trova a fronteggiare una guerra tra la vecchia guardia della malavita organizzata del Sol Levante e i “giovani rampanti” e senza scrupoli capeggiati dal folle Kuroda, che ha stipulato un’alleanza con la mafia cinese per il commercio di droga in tutto il mondo. Subito dopo, il programma di approfondimento calcistico “Pressing Serie A”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il programma comico “Enjoy-Ridere fa bene”. A seguire, il film “American Pie 2”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda una nuova puntata di “Bruno Barbieri 4 Hotel”.

