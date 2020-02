Coronavirus, dallo Spallanzani arriva il bollettino medico di oggi: il paziente in attesa del test è in rianimazione

Pubblicato il Bollettino medico numero 4 dell’Istituto Spallanzani di Roma: 19 persone sono state ricoverate e vengono tenute sotto stretta osservazione a causa del Coronavirus

Dopo le buone notizie che sono arrivate ieri sul lavoro condotto dai virologi che sono riusciti a isolare il ceppo del Coronavirus, continuano ad arrivare altri aggiornamenti in merito ai pazienti ricoverati che sarebbero stati contagiati. L’Istituto Spallanzani di Roma ha pubblicato il Bollettino medico numero 4 relativo alla situazione odierna e al Coronavirus. Sono 20 le persone attualmente ricoverate presso la struttura: tutti e 20 i pazienti, che hanno avuto contatti con la coppia cinese contagiata, sono tenuti sotto osservazione dai medici.

Bollettino medico di oggi sul Coronavirus, un paziente versa in gravi condizioni di salute: si attende di sapere se sia stato contagiato

20 persone dimesse perché risultate negative ai test sul Coronavirus, altre 20 tenute invece sotto osservazione fino alla fine della quarantena. Queste le notizie che stanno arrivando, per la giornata di oggi, dall’Istituto Spallanzani di Roma. I pazienti che sono ricoverati e che i medici stanno monitorando sarebbero in buone condizioni fisiche.

Ieri sera, però, è arrivato un paziente che versa in gravi condizioni di salute e che è stato ricoverato nel Reparto di Rianimazione dell’Ospedale. Non si sa ancora se il suo quadro clinico, definito “compromesso”, sia dovuto dal Coronavirus: sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

Bollettino medico di oggi sul Coronavirus, ecco le ultime notizie comunicate dallo Spallanzani di Roma

Ecco il testo integrale del Bollettino medico numero 4 di oggi, 3 febbraio 2020:

“In questo momento sono ricoverati presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” 19 pazienti e sono tutti sotto osservazione.

Di questi, 2 sono la coppia di coniugi cinesi positivi al test del nuovo coronavirus. Le loro condizioni generali di salute sono stazionarie, entrambi presentano polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale.

È ricoverato presso la struttura 1 paziente straniero, arrivato, in tarda serata di ieri in condizioni compromesse e attualmente si trova in rianimazione. Al paziente è stato somministrato anche il test per il nuovo coronavirus e si attendono i risultati che verranno comunicati non appena disponibili.

Sono 20 i pazienti ancora sotto osservazione presso l’Istituto Spallanzani che hanno avuto contatto con la coppia cinese positiva all’infezione da nuovo coronavirus. Le loro condizioni di salute sono buone e resteranno in quarantena fino al termine del periodo previsto dalle procedure.

Sono invece già stati dimessi 20 pazienti dopo il risultato negativo dei test per la ricerca del nuovo coronavirus. Tra questi ci sono l’uomo di nazionalità rumena e la donna di nazionalità cinese residente a Frosinone.

In caso di evoluzioni del quadro clinico o di nuovi test, verranno dati ulteriori aggiornamenti”.

Maria Mento