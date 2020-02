Cotto e Mangiato, ricetta 3 Febbraio: uova ripiene fritte

Tessa Gelisio ha aperto la sua settimana gastronomica con una ricetta molto gustosa. La rubrica di Cotto e Mangiato propone le uova ripiene fritte.

La ricetta delle uova ripiene fritte

Gli ingredienti della ricetta in oggetto sono:

4 uova

Burro

2 alici

80 grammi di formaggio

Farina

Olio di semi di arachidi

Preparazione

Per prima cosa mettere a lessare le uova in acqua abbondante. Intanto in una padella mettere del burro a sciogliere e aggiungere le alici. Quando i due ingredienti saranno ben amalgamati spegnere e mettere in una ciotolina, aggiungendo anche il formaggio. Quando le uova saranno pronte, sgusciarle e tagliarle a metà, togliere il tuorlo e aggiungerlo al composto di burro e alici preparato poc’anzi.

Questo ripieno ottenuto va adagiato nel buco dell’uovo, poi infarinare per bene e mettere a friggere in olio bollente (meglio se olio d’arachidi). A questo punto far cuocere un paio di minuti e servire ancora caldi.