La droga zombie fa la prima vittima nel Regno Unito. I suoi effetti sono terribili

Una donna sembra sia la prima vittima della droga “zombie” in Gran Bretagna.

Andrea Horvathova, 23 anni, è deceduta in ospedale dopo aver assunto un cocktail di droghe durante una festa in una casa di Plymouth, nel Devon, nel marzo 2018.

Un’inchiesta sulla tragica morte della donna ha accertato che la 23enne aveva assunto numerose sostanze, tra cui Alpha PVP, una droga nota anche con molti altri termini: flakka, cristallo, ghiaia o sali da bagno.

La droga, che ha lo stesso prezzo di un Happy Meal di McDonald, è stata collegata a violente aggressioni avvenute negli Stati Uniti, come riportato dal Daily Star Online. In uno di questi casi, un uomo avrebbe addirittura tentato di “mangiare la faccia di un altro” in quella che divenne nota come l’aggressione del “cannibale di Miami”.

La droga “zombie” causa paranoia e allucinazioni

Le ultime statistiche ufficiali mostrano che nel 2018 sono stati segnalati 950 usi di questa droga nel Regno Unito, ma non erano ancora stati registrati decessi. Tuttavia, l’inchiesta sulla morte della 23enne ha accertato la presenza di tracce della droga “zombie” nel corpo di Andrea.

Gli esperti hanno concluso che la combinazione di farmaci le ha quasi certamente provocato un attacco di cuore.

La “Flakka” è descritta come una droga molto pericolosa, con effetti che includono “paranoia e allucinazioni”, che possono portare a “violente aggressioni e autolesionismo”.