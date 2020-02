Live Non è La D’Urso, Eva Robin’s: “Antonio Zequila ha avuto un flirt con me”

A “Live Non è La D’Urso”, Eva Robin’s racconta di avere avuto un flirt con Antonio Zequila, concorrente del “Grande Fratello Vip 4”.

Risvolti importanti sulla vita sentimentale di Antonio Zequila. Durante la puntata di ieri sera di “Live Non è La D’Urso”, Eva Robin’s, ospite del programma, ha rivelato di avere vissuto un flirt con il concorrente del “Grande Fratello Vip 4”. Come prova del suo racconto, Eva ha mostrato anche delle foto che li ritraggono insieme ed ha dichiarato:

“Lui è un principe, è stato molto galante. Mi ha corteggiato tanto. Il giorno dopo, ci siamo visti, siamo finiti nel mio appartamento. Ad un certo punto, io, pur di non mostrargli “pippo”, sono finita sotto ad un tavolo. C’era un po’ di pudore. Non ci faceva molto caso”.

Eva ha conosciuto anche la madre di Antonio e questa sera entrerà nella Casa del “Grande Fratello Vip 4”, per avere un confronto con lui.

Simona Tagli: “Antonio è stato corteggiato da un noto cantante”

Anche Simona Tagli, ospite questa mattina a “Mattino Cinque”, ha rivelato un risvolto interessante sulla vita amorosa di Antonio. L’attore sarebbe stato corteggiato da un cantante famoso:

“Ho uno scoop… lui parla troppo dei suoi trofei femminili. Dovrebbe diversificare e parlare dei trofei maschili. Antonio è stato molto corteggiato… non posso affermare niente, mettere la mano sul fuoco, lui mi ha raccontato che ha avuto un grandissimo corteggiamento da un noto cantante che tutti amano, che io amo. Non dirò il nome. Secondo me, è monotono di parlare di queste donne come Linda Evangelista, la Trump. Invece, dovrebbe parlare di tutti gli aspetti, dell’amore universale”.

