Non è l’Arena, attore cinese tossisce per finta in giro: Massimo Giletti parla di esperimento sociale – VIDEO

Massimo Giletti, esperiemento sociale a Non è l’Arena, un attore cinese si finge un turista e tossisce in giro

Massimo Giletti ha voluto sottoporre la gente ad un ‘esperimento sociale’, a Non è l’Arena ha spiegato: “Venerdì in riunione ho detto ai miei: ‘prendiamo una persona cinese e portiamola in giro a tossire in mezzo agli italiani’, per vedere le reazioni.”

L’attore cinese si è quindi finto un turista ed è entrato in diversi bar, dentro la metropolitana e altri luoghi chiusi, tossiva mentre indossava la mascherina.

Giletti ha fatto sapere che nessuno ha insultato l’attore cinese, alcuni vedendolo si sono allontanati senza dire nulla.

In puntata Alessandro Cecchi Paone ha manifestato la sua solidarietà a tutti coloro che hanno avuto paura vedendo il finto turista cinese che tossiva. Queste le sue parole: “Volevo dare la mia solidarietà a chi si spostava o si è impaurito”.

Cecchi Paone ha aggiunto: “Pure io, che lavoro con la voce, mi alzo e mi copro se mi starnutisce e rischia di procurarmi il raffreddore”. Lo scherzo architettato dal conduttore sta facendo molto discutere, si sta forse creando troppo allarmismo sul Coronavirus?

