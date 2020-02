Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 febbraio 2020: i Gemelli hanno la Luna nel segno, il Cancro affronta dei ripensamenti

Lunedì 3 febbraio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. La settimana è buona e- anche se di recente hai vissuto dei problemi- adesso qualcosa inizia a muoversi. Come già ho detto, la forza maggiore arriverà verso la primavera, visto anche che tu sei un segno primaverile sia come indole sia come segno. Successo maggiore in amore grazie all’ingresso di Venere nel segno (da venerdì). Combinazioni più interessanti, dunque, anche se devi rivedere e risistemare la tua situazione lavorativa. Ti sei sforzato molto ma non hai ottenuto grandi risultati;

Toro. Mercurio e Venere favorevole ti regalano ancora dei momenti interessanti da vivere. Attorno a te devi avere però delle persone interessanti perché tu non vuoi vicino gente incapace di assecondare i tuoi desideri. Bisogna pensare al denaro e tentare un recupero nel caso di acquisizioni al ribasso. Quello che devi fare adesso è dare una sicurezza alla tua vita. Entro aprile le persone della tua vita dovranno dimostrarti di stare o di non stare con te;

Gemelli. La Luna, in questa settimana, è nel tuo segno. Stai cercando di guadagnare di più o di rimetterti in sesto pareggiando i conti ormai da diverso tempo. Adesso, finalmente, giunge una buona notizia. Ed è soltanto l’inizio perché tra marzo e aprile potrai arrivare a definire molte cose. I più forti e scaltri del segno potranno risolvere un problema. Arrivano i primi, veri, guadagni per chi negli ultimi due anni ha investito in un’attività. Amore più intrigante da venerdì;

Cancro. Piccoli o grandi ripensamenti? Sembra proprio che questo periodo ti porti questo momento di dietrofront. Potresti rifiutare una proposta lavorativa che non ti convince. Vivi una fase della tua vita che è polemica e hai ragione: i pianeti opposti (Giove e Saturno) fanno arenare le cose che partono ora. Prendi tempo.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Settimana di forza per te. Da venerdì ci sarà anche energia in più, e sabato e domenica sia la Luna sia Venere ti saranno favorevoli. Io spero che il weekend ti porti energia positiva. In ogni caso tu inizia a programmarlo fin da oggi. È l’amore a guidarti in questi setti giorni, più che l’amore. molti nati del segno potrebbero voler riaccendere una passione. Questo periodo è buono anche se vuoi seguire le tue passioni lavorative o se ti vuoi migliorare;

Vergine. Hai tante battaglie da vincere. Si vede che sei molto affaticato ma riesci anche a raggiungere un bel successo personale, anche se bisogna sempre fare riferimento all’oroscopo personale di ciascuno. Chi lavora in autonomia avrà più libertà di azione rispetto a un dipendente: dipende sempre da quello che sai fare. Ora è il momento giusto per farti avanti. Sei sempre preoccupato per la tua condizione fisica;

Bilancia. Devi aspettare fine marzo/inizi di aprile prima di fare delle scelte drastiche: qualora le facessi ora rischieresti di tornare indietro sui tuoi passi e tu non ami far questo. è normale che tu ora prenda tempo perché le cose che stai facendo non ti convincono abbastanza. Ci sono questioni di lavoro e di casa che devi tenere a bada. C’è una persona che insiste troppo nel volerti far fare cose che non vuoi potresti metterla con le spalle al muro. Da venerdì ci vorrà cautela con i nati del segno;

Scorpione. Settimane impetuose, queste, per te. Spesso vivi momenti di pessimismo che ti portano a pensare che la felicità non esista e che la serenità sia difficile da raggiungere. Nella vita tu fai fatica ma anche per colpa tua perché sei proprio tu che scegli di seguire delle strade un po’ complicate da affrontare. Sei un tipo che non si accontenta di quello che ha: cerchi di avere sempre qualcosa in più. Ti piace metterti in gioco e fare sempre un po’ di più. Marte che ti governa indica la battaglia, e non a caso sei attratto (e questo vale anche per l’amore) dalle situazioni battagliere. Rimanda discussioni importanti a venerdì. Nel weekend momenti impegnativi per i sentimenti.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Settimana che inizia in maniera confusa ma che poi migliorerà, divenendo interessante. Venere inizierà in bel transito da venerdì, quindi non è escluso che le amicizie possano diventare qualcosa di più. Le relazioni che nascono adesso possono andare lontano. Anche per il lavoro possono arrivare delle ottime proposte. Senti che il momento è giusto per agire. I sentimenti possono tornare protagonisti, ma attenzione alle doppie storie;

Capricorno. Adesso devi concentrarti su delle difficoltà che hai bisogno di affrontare con calma. Comunque vada tu cadi in piedi, nel senso che sei protetto. Chi lavora per un’azienda in crisi o chi ha dei dubbi sul proprio lavoro non sarà messo in discussione, a meno che non si tratti di lavoratori pigri (ma nel caso del Capricorno è difficile) o che non si combinino guai seri. Stai crescendo, però coi sono delle perplessità che dovresti far presente subito nei rapporti con gli altri. Il fine settimana sarà incandescente: le coppie che devono chiarire qualcosa devono parlare senza nascondere nulla;

Acquario. La settimana inizia in modo confuso. Devi guardare con cautela alla tua forma fisica e anzi- entro la primavera- dovresti cambiare il tuo lavoro e anche certi riferimenti della tua vita. a livello economico devi cercare di risollevare la situazione. Chi ha vissuto una crisi p chi ha speso un po’ troppo deve cercare di rimettersi in carreggiata. Quello che devi fare ora è cercare la serenità. Dovresti evitare le complicazioni, ma è anche vero che nelle complicazioni tu ti trovi “bene”. Attenzione in amore;

Pesci. In questo momento della tua vita cerchi garanzie. Lunedì e martedì sono giornate faticose: dopo di migliora. Da giovedì puoi cambiare delle situazioni di lavoro. Potresti essere messo in discussione da una persona del segno dei Gemelli. Sono giornate in cui anche tu potresti sollevare qualche lamentela. Ci sono tanti invidiosi che cercando di affossarti, ma ricordo sempre che nel 2020 raggiungerai successi e gratifiche. Sei troppo emotivo in amore e questo potrebbe portarti a volere aspettare di vedere che mosse farà il tuo partner.

Maria Mento