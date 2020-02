Sampdoria-Napoli, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

La ventiduesima giornata di Serie A si chiude con il ‘Monday Night’ fra Sampdoria e Napoli. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Sampdoria-Napoli è il match che chiuderà questa sera il programma della ventiduesima giornata di Serie A. Il fischio d’inizio del match è previsto alle 20.45. La Sampdoria nel turno precedente ha pareggiato 0-0 a Marassi contro il Sassuolo, mentre il Napoli ha conquistato un prestigioso successo casalingo contro la capolista Juventus.

Nella Sampdoria squalificato Bereszynski, sarà Thorsby a prendere il suo posto a destra. In avanti tandem Quagliarella-Gabbiadini. Nel Napoli recuperati Maksimovic e Koulibaly: ballottaggio fra i due per affiancare Manolas al centro della difesa. In avanti Callejon e Insigne ai lati di Milik; out per influenza Fabian Ruiz, sarà Allan a prendere il suo posto a centrocampo insieme a Lobotka e Zielinski.

Probabili formazioni:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Sampdoria-Napoli chiude il programma della ventiduesima giornata di Serie A: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Sampdoria-Napoli è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di stasera sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

A Genova i precedenti fra le due squadre in Serie A sono 52: 21 le vittorie dei padroni di casa, 14 dei partenopei e 17 i pareggi in totale. Lo scorso anno il match terminò sul 3-0 per la Sampdoria: vittoria firmata dalla doppietta di Defrel e dal gol di Quagliarella.