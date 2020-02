Selvaggia Roma, frasi choc sul Coronavirus: “Sono razzista contro i cinesi” – VIDEO

Selvaggia Roma su Instagram ha svelato di essere razzista contro i cinesi, ecco cosa ha detto sul Coronavirus

Selvaggia Roma è finita nella bufera nelle ultime ore. Il motivo? Le sue frasi choc sui cinesi e il coronavirus.

L’influencer tramite una Instagram Stories si è scagliata contro i cinesi dicendo che si sono fatti scappare un virus creato in laboratorio causando un’epidemia mondiale. Ha poi aggiunto: “Hanno messo in isolamento 50 milioni di persone e poi se entri in un loro negozio te inseguono tra gli scaffali perché non se fidano. Loro de noi! Vabbè.”

Sul web sono stati pubblicati da Trendit alcune conversazioni private della Roma. In queste ammette di essere razzista contro i cinesi perché a detta sua loro sono i primi ad esserlo contro di noi.

Sara Fonte