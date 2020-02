Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 3 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 3 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 3 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “La guerra è finita”: è arrivato il momento della verità e del dolore, ma anche quello in cui voltare pagina. Davide ha scoperto la vera identità di Mattia e questi dovrà prendere una decisione fondamentale per il bene di Miriam, mentre Davide dovrà ammettere di aver bisogno di Giulia e di doverle chiedere scusa. Anche il futuro della tenuta è a una svolta, mentre si approssimano le prime votazioni dell’Italia libera. A seguire, il programma musicale “Fabrizio De Andrè: Parole e musica di un Poeta”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata della serie tv “911”. In seconda serata, il programma di approfondimento politico “Povera Patria”.

Su Rai 3 va in onda il programma di attualità e politica “Presadiretta”, seguito da “Commissari sulle tracce del male”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento politico “Quarta repubblica”. Subito dopo, la rubrica “Pensa in grande”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip 4”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “A quiet place-Un posto tranquillo”: una famiglia è costretta a vivere senza fare rumore, per salvarsi dai mostri che hanno invaso la Terra. A seguire, il programma di approfondimento calcistico “Tiki Taka”.

Su La 7 va in onda il programma “Eden-Un pianeta da salvare”. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Little Big Italy”.

Maria Rita Gagliardi