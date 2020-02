Coronavirus, ultim’ora dallo Spallanzani: le condizioni dei coniugi cinesi contagiati si sono aggravate

Dallo Spallanzani di Roma arrivano notizie poco confortanti sullo stato di salute dei due coniugi cinesi contagiati per primi in Italia: le loro condizioni sarebbero peggiorate

Si tira un sospiro di sollievo per il ragazzo di 17 anni che era stato ricoverato allo Spallanzani di Roma in condizioni di salute che non facevano ben sperare: i test effettuati su di lui hanno confermato che non si tratta di un caso di contagio da Coronavirus.

Più grave, invece, la situazione della coppia cinese che per prima ha fatto scattare l’allarme in Italia. Le condizioni di salute dell’uomo e della donna sarebbero peggiorate.

Si aggravano le condizioni dei due cinesi ricoverati allo Spallanzani, i due sarebbero in prognosi riservata

Secondo quanto riportato da la Repubblica proprio in questi minuti, i due coniugi cinesi affetti da Coronavirus che sono stati ricoverati allo Spallanzani verserebbero ora in condizioni di salute più gravi rispetto a quanto accertato nei giorni scorsi. Per i due, entrambi 60enni e originari di Wuhan, la prognosi sarebbe riservata.

Maria Mento