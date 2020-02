“Se mangi ti sposo”: la storia di Jessica Wilson e del fidanzato che la motiva per farla diventare obesa

Jessica Wilson è una giovane donna di 26 anni che ha fatto una scelta consapevole: quella di mangiare fino a diventare più grassa possibile. In questa “missione” viene appoggiata (e motivata) dal fidanzato

Mangia alimenti per un totale di circa 5mila-10mila calorie al giorno. Tutto, per diventare più grassa e per guadagnare kg in più da sfoggiare nel 2020. Questo è il prossimo obiettivo di Jessica Wilson, ragazza di 26 anni originaria della Pennsylvania che ha scelto di vivere in condizioni di obesità alla lunga sicuramente pericolose per la sua salute.

Jessica, nonostante le evidenze che mostrano le foto di lei pubblicate dal Daily Star, ha assicurato di trovarsi in buone condizioni di salute e adesso vuole convolare a nozze con una uomo che la incoraggia a raggiungere il suo obiettivo. Lui si chiama Eric Buddehagen, ha 34 anni e si è invaghito delle forme estremamente burrose di Jessica. Tanto da accettare che lei metta in pericolo la sua vita pur di ingrassare ancora.

Jessica Wilson (26 anni) aveva un sogno: quello di ingrassare ancora e ancora. Eric Buddehagen (34) aveva un sogno: quello di trovare una donna che facesse parte della sua vita e che potesse far mangiare fino all’estremo. Quando i due si sono incontrati era, dunque, inevitabile che finissero insieme e che iniziassero a cercare di perseguire i loro obiettivi.

Jessica ed Eric dicono di essere innamorati e ora lui la sta aiutando a raggiungere il prossimo step della sua obesità. Perché Jessica veste una 32esima taglia ma entro il 2020 vuole rimpinguare le sue forme e arrivare a vestire una 42esima (corrispondente a un peso di 600 libbre, equivalente a circa 272 kg). La 26enne mangia, ogni giorno, cibo per una quantità che corrisponde alle 5mila calorie. Ma ci sono delle giornate in cui le calorie raddoppiano fino aa arrivare alla cifra di 10mila.

Il sodalizio sentimentale (e alimentare) tra i due si è concretizzato nel corso dell’estate appena trascorsa. Eric, che lavora come responsabile del servizio clienti, ha incontrato Jessica per un primo appuntamento trascorso a mangiare pizza, vedere film e giocare ai videogame.

I due si sono conosciuti grazie a una piattaforma che ospita, su internet, una comunità di “alimentatori”: Jessica era in cerca di un uomo che la stimolasse a mangiare. Oltre ad aver raggiunto il suo scopo, la ragazza è convinta di aver trovato anche l’amore. Per questa ragione ora Jessica ed Eric parlano anche di matrimonio.

Sia Jessica sia Eric sono convinti del fato che tra loro due sia stato amore a prima vista.

“In un giorno normale mangio 5000 calorie, ma in un giorno “straordinario” – che ricorre due volte a settimana- posso mangiare fino a 10.000 calorie“, ha dichiarato Jessica. In questi giorni particolari Eric porta a Jessica un buffet e procede a ordinarle, costantemente, dei cibi che arrivano a casa a tutte le ore. Eric, in queste occasioni, accarezza la pancia di Jessica e le riserva parole di incoraggiamento che la aiutano a mangiare tutto.

“Abbiamo corpi completamente diversi, ma trova la mia pancia sexy. Il nostro obiettivo è raggiungere le 42 libbre e speriamo che, oltre a sposarmi quest’anno, si possa raggiungere questo peso“.

Le 42 libbre di cui ha parlato Jessica corrispondono ai 19 kg di peso che la ragazza vuole acquisire nel corso del 2020.

