Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 febbraio 2020: il Leone deve puntare sull’amore, i Vergine sono in recupero psico-fisico

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi e domani riprendi vigore. Rispetto alle precedenti, questa settimana può essere per te di vantaggio. Non tutto fila liscio come vorresti, ma spesso la mancanza di serenità che provi potrebbe sostenerti e farti da stimolo. Quando sei incerto si possono aprire delle nuove possibilità. E tu non cerchi le cose certe: ti piace andare verso la scoperta, verso l’orizzonte;

Toro. Giornate faticose per lavoro, denaro e casa. Stai cercando di trovare un nuovo punto di riferimento. Le questioni che riguardano la casa, al momento, sono le più importanti e potendo dovresti cercare di risparmiare. Cambiamenti anche in amore: il 2020 non ti consentirà di vivere situazioni che non sono fatte per te. Si possono consolidare le storie valide o distrugger quelle non buone. In ogni caso, sarà una situazione a tuo vantaggio perché o ti libererai di un peso o guadagnerai un sentimento bello;

Gemelli. La Luna nel segno di regala maggiore energia. Ti senti frenetico: vorresti risolvere dei problemi che però, tra oggi e domani, sono un po’ difficili da gestire. Ci sono anche dei ritardi. Stai iniziando nuovi progetti, ma prima di arrivare al top dovrai attendere ancora per qualche settimana. Prudenza, dunque;

Cancro. Giornate particolari. Diversi pianeti sono difficili e da venerdì lo è anche Venere. Il tuo atteggiamento ti fa apparire come se fossi contro tutti, e infatti l’opposizione di Venere indica che per ora i contatti con gli altri vivono una fase delicata. Sei diffidente, perché magari sono gli altri che ti hanno fatto qualcosa, oppure sei proprio tu che sollevi polemiche. Sei una persona vivace e quando qualcosa non torna sei abituato a parlare. Forse, c’è poco coinvolgimento.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. In questo momento devi dare spazio all’amore più che al lavoro. Devi potenziare le tue armi di seduzione. Nel lavoro c’è un piccolo stop: accordi e contratti ce non saranno rinnovati o sei tu a voler cambiare. Saturno, da aprile, ti pone delle incognite. Diverso il caso dell’amore, come dicevamo, perché nei sentimenti adesso tu vuoi avere maggiori certezze. Paradossalmente anche i Leone di sesso maschile guardano all’amore per ottenere il massimo;

Vergine. Grande settimana per te. La Luna è dissonante: questo implica una falsa partenza che comunque sarà poi recuperata. Forse ti senti sotto pressione. Avverti delle perplessità che verranno presto smontate. Da giovedì inizierà una fase recupero psicologico e psico-fisico. Il successo, insomma, non ti mancherà;

Bilancia. Devi accettare la fine di alcune avventure, anche di tipo lavorativo. Il 2020 non scorre esattamente liscio. Entro marzo potresti vivere un dentro o fuori definitivo in amore: potresti mettere alla porta una persona che non ti convince. Ora devi trovare dei nuovi riferimenti per la tua vita e aprile sarà un mese ottimo, in questo senso, perché ti porterà verso nuove strade. Non devi forzare la mano;

Scorpione. Sei una persona tendenzialmente chiara. Spesso te la prendi con te stesso quando non dici le cose che pensi. Se attacchi le persone che ti stanno attorno- e questo sovente succede- poi ci stai male perché non sei un combattente: vorresti vivere in pace ma quando l’emotività ti assale non riesci a non reagire così. Sei più sereno, in questi giorni, ma ancora ci sono delle perplessità nella tua vita.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Ti senti affaticato e nervoso. Da venerdì inizierà un grande recupero grazie al transito favorevole di Venere. Rilancio generale per tutta la tua vita. Potresti fare una dichiarazione d’amore e questo, infatti è un periodo in cui ti infiammerai di passione. Devi preparare il weekend, che potrà essere “caldo”;

Capricorno. Non devi limitarti, anche se il periodo ti invita a fare delle scelte drastiche. Chi ha un’attività che non funziona non deve dimenticare che dalle chiusure possono arrivare delle aperture importanti. Dall’estate dell’anno scorsoi molti hanno fatto partire un grande successo. L’unico vostro limite risiede nella vostra capacità di controllo: pensate sempre che gli altri vadano controllati e che nessuno faccia le cose bene come voi. Sei un segno che non ama l’incertezza, a differenza di altri: non sapere cosa succederà in futuro ti spiazza;

Acquario. I nati del segno che hanno accanto il partner giusto possono scegliere progetti a lunga scadenza. Saturno si avvicina e questo ti aiuta a mandare via le cose che non servono e le ambiguità. Potrai portare avanti nuovi progetti: hai davvero voglia di dire basta alle cose che non funzionano e ti senti pronto anche a rischiare. Il tuo è un segno che non guarda mai alle convenienze e quando senti di dover fare una cosa non ti fermi. Devi stare sempre attento alla tua situazione finanziaria e alla tua forma fisica. Serve un recupero;

Pesci. Mercoledì stancante. Insieme agli altri due segni d’acqua, Scorpione e Cancro, stai riflettendo tanto sulle difficoltà della via e sulle perplessità che hai vissuto di recente. Giovedì e venerdì potrai parlare di più. Chi vive due storie deve fare una scelta prima possibile: deve essere una scelta valida, altrimenti rischierai di incappare nell’errore. Tra aprile e giugno tutte le storie che non funzionano potranno arrivare a una risoluzione (non positiva).

