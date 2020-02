Festival di Sanremo 2020, i Me contro Te non saranno tra gli ospiti – VIDEO

I Me contro Te non parteciperanno al Festival di Sanremo 2020 nei panni di ospiti, ecco cosa hanno detto Luì e Sofì

Andrà in onda oggi 4 febbraio la prima serata del Festival di Sanremo 2020, i Me contro Te hanno fatto sapere che non parteciperanno al festival nei panni di ospiti.

A spiegare il motivo della loro assenza sono stati proprio i diretti interessati, Luì e Sofì. I due, in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, hanno detto: “A malincuore non siamo potuti andare ospiti a Sanremo perché siamo in pieno tour”.

A gennaio è uscito il loro film Me contro te – La vendetta del Signor S, con il quale hanno ottenuto un incredibile successo. In un giorno è riuscito ad incassare 1.1 milioni di euro.

