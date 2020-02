Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 4 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 4 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 4 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone la prima puntata del “70° Festival di Sanremo”. A seguire, il tg della notte.

Su Rai 2 va in onda il film d’animazione “Big Hero 6”: Hiro Hamada, brillante prodigio della robotica, si ritrova preso nella morsa di una trama criminale, tesa a distruggere la frenetica e altamente tecnologica città di San Fransokyo. Con l’aiuto del robot, sua guardia del corpo, di nome Baymax, Hiro unisce le sue forze con quelle di un riluttante team di neo-combattenti del crimine per salvare la città. In seconda serata, il film d’animazione “Cars 2”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento politico di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Sempre più fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Avamposto cinese”.

Su Canale 5 va in onda il film “Ma che bella sorpresa”: Guido, professore milanese di letteratura al liceo, è un romantico sognatore che vede la propria esistenza frantumarsi il giorno che la sua compagna decide di lasciarlo per un altro uomo. Guido entra in crisi, ma a confortarlo c’è il suo migliore amico Paolo, un suo ex svogliato studente, ora insegnante di educazione fisica. Paolo farà di tutto per aiutarlo, arrivando anche a convocare a Napoli i genitori di Guido. Poi, l’incontro con Silvia, una nuova vicina di casa, fa tornare finalmente il sorriso sul volto di Guido: lei è bellissima ed è la donna perfetta. O così sembra. A seguire, il film “La grande bellezza”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “La Pupa e il Secchione e viceversa”. In seconda serata, il film “Sex Movie in 4D”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il film “La leggenda degli uomini straordinari”: l’avventuriero Allan Quatermain guida una squadra di supereroi che comprende Capitan Nemo, la vampira Mina Harker, l’uomo invisibile Rodney Skinner, Dorian Gray, Tom Sawyer e il dottor Henry Jekyll alias Mr. Edward Hyde. L’insolito gruppo deve recarsi a Venezia, per sventare i piani del malvagio Phantom.

