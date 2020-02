Vendeva droga a ragazzini delle scuole di tutta la città: arrestato “nonno pusher” meneghino

Un uomo di il 73 anni, vedovo e padre di tre figli residenti altrove, è stato arrestato per spaccio di droga. Nato in Libia ma residente da una vita a Milano, l’uomo le cui iniziali sono E.J.A è proprietario di oltre centocinquanta metri quadrati in via Vincenzo Monti, a breve distanza da Citylife.

L’uomo, che era già stato arrestato nel 2017, era lo spacciatore di fiducia per i ragazzini di mezza città. Dopo la scuola i minorenni, provenienti anche dai quartieri lontani, si recavano presso l’elegante appartamento dell’uomo.

Nell’abitazione sono stati rincebuti bilancini di precisione, cellulari e sim, tablet, diversi barattoli di vetro che contenevano differenti tipologie di droga, denaro liquido, e strumenti per il confezionamento come coltelli e forbici di piccole dimensioni.

Per il nonno si aprono le porte di San Vittore, ma lui tace