Ha il cancro allo stadio terminale: prima di morire esaudisce il desiderio del figlio – VIDEO

Un papà ha deciso di esaudire, prima di morire di cancro, il desiderio più grande del figlio 13enne. Il regalo gli è stato donato dopo la sua morte

Un gesto di altruismo incredibile nei confronti del figlio quando la malattia non gli avrebbe lasciato più molto altro tempo per vivere. Lo ha fatto un papà in lotta contro il cancro ma che, dopo nove anni di dura battaglia per tenere a bada la malattia, ha capito che non ci sarebbe stato altro da fare. Per questo, prima di morire, ha deciso di esaudire il desiderio del figlio di 13 anni: Joe Kavaluskis gli ha regalato un cucciolo di cane, che il ragazzino voleva tanto avere da molto tempo. Al punto da iniziare ad andare in giro con un peluche di un Boston Terrier; la famiglia non aveva mai adottato un cane a causa delle allergie di Joe il quale, resosi conto che il tumore era ormai allo stadio finale, ha pensato di organizzare una sorpresa per il figlio insieme alla moglie Melanie.

La richiesta di Joe alla moglie Melania

Joe ha chiesto alla sua consorte: “Promettimi solo che quando non ci sarà più prenderai un cucciolo a Logan, il prima possibile perchè gli porterà conforto”. E così è stato: una settimana dopo la morte di Joe, avvenuta l’8 gennaio, Melanie ha adottato un cucciolo regalato a Logan proprio il giorno del suo tredicesimo compleanno. Dicendogli: “Questo è da parte di tuo padre”. Una scena bellissima ed un turbinio di emozioni che hanno portato Logan alle lacrime, di tristezza per la perdita del papà ma anche di gioia per l’arrivo del suo migliore amico. Il video ha conquistato il web diventando immediatamente virale.