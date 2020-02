Coronavirus, le ricercatrici che hanno isolato il virus rifiutano l’invito a Sanremo 2020 – VIDEO

Le ricercatrici che hanno isolato il Coronavirus allo Spallanzani rigraziano Amadeus per l’invito a Sanremo 2020 ma data l’emergenza non andranno

Maria Rosaria Capobianchi, Concetta Castillettie Francesca Colavita sono le tre ricercatrice che hanno isolato il Coronavirus allo Spallanzani. Amadeus ha invitato loro ed il resto del team alla 70esima edizione del Festivali di Sanremo ma hanno rifiutato.

A rispondere all’invito ci ha pensato il Direttore Generale della struttura, Marta Branca. Queste le sue parole: “Vista la situazione di emergenza sanitaria in cui ci troviamo, non ci è possibile”.

La Branca ha aggiunto: “Mi rammarico di non avere potuto accettare il lusinghiero invito alla partecipazione del personale di ricerca dell’Istituto da me diretto a partecipare al Festival di Sanremo. Ma come certo comprenderà, visti i tempi stretti e la situazione di emergenza sanitaria in cui ci troviamo non è stato purtroppo possibile organizzare la partecipazione delle nostre ricercatrici.”

Il Direttore ha poi concluso dicendo: “Porgo comunque anche a nome della d.ssa Capobianchi e del suo team i più sentiti ringraziamenti per la vostra attenzione”.

Sara Fonte