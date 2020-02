Istanbul, aereo esce di pista in fase di atterraggio: si spezza in tre parti – VIDEO

Paura a Istanbul, aereo si schianta in fase di atterraggio e si spezza in tre parti, 120 sono i feriti

È successo nell’aeroporto Sabiha Gokcen a Istanbul, durante la fasi di atterraggio un Boeing 737-86J, è uscito di pista. Dopo lo schianto l’aereo si è spezzato in tre diverse parti.

All’interno dell’aereo, in arrivo da Smirne, è scoppiato un incendio ma fortunatamente non ci sono state vittime. A bordo dell’aereo della compagnia turca Pegasus Airlines viaggiavano 177 persone, 120 sono i feriti. 21 passeggeri sono stati ricoverati, in gravi condizioni solo i due piloti.

Al momento non sono note le cause dell’incidente. Stando alle prime informazioni sembra però che il veivolo viaggiava ad una velocità eccessiva poiché aveva iniziato le manovre di atterraggio in ritardo.

Sara Fonte