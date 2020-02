Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 febbraio 2020: la Bilancia deve cambiare vita, lo Scorpione è chiamato a scelte importanti

Mercoledì 5 febbraio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questo mercoledì è pieno di nuovi interessi. Sei sempre “precario”, posto di fronte a una scelta. Vorresti lasciare indietro polemiche e situazioni che generano tensione. Le cose che sembravano difficili da gestire sono ora comunque più facili da vivere. Arriva una buona fortuna per i sentimenti grazie a Venere che entra nel segno da venerdì;

Toro. Devi fare attenzione ai soldi, soprattutto se ci sono debiti da coprire. Molte di queste spese riguardano la casa. Il Toro sa che, per tanti motivi diversi, la sua vita sta cambiando: vorrebbe ottimizzare tutto e definire situazioni che ti interessano. In amore è la stessa cosa. Potresti mettere il partner di fronte a una scelta: per esempio, sposarti oppure andare via. Sei tu che hai il coltello dalla parte del manico, come si suol dire;

Gemelli. Hai un’energia che devi cercare di indirizzare al meglio. I Gemelli a volte si perdono e fanno cose in più rispetto a quelle che dovrebbero fare. Devi concentrarti sulle cose essenziali, anche se la settimana potrebbe portarti a vivere qualche disagio. Prudenza in amore fino a venerdì;

Cancro. Sei contro tutti. Hai tante cose in mente ma riuscire a farle tutte non è certo facile. Stai vivendo tanti contrasti. Chi ha un compito di responsabilità o devi fare delle cose per una persona la pressione è tanta. In amore vivi un sentimento ma magari il coinvolgimento è calato: devi fare attenzione.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone, in questi giorni, pensa all’amore. Le questioni di lavoro sono rivedere, mentre quelle sentimentali vanno meglio e si aprono nuovi scenari. Il fine settimana vedrà Venere cambiare segno: questo ti porterà a vivere l’amore con maggiore trasporto;

Vergine. L’unico aspetto negativo del tuo cielo è questa dissonanza della Luna che ieri ti ha anche fatto sentire senza forze. Vivi delle perplessità e devi mettere tante cose in chiaro, ma da domani parte un bel recupero fisico e psico-fisico. La settimana è di successo anche se è partita in modo un po’ pesante;

Bilancia. Devi accettare di percorrere nuove strade, che inevitabilmente ti portano ad abbandonare i vecchi percorsi intrapresi. Questo è un problema perché la Bilancia è uno dei segni dello zodiaco che va alla ricerca di certezze (anche se il rischio è quello di annoiarsi). Le dispute vanno risolte quanto prima. Nuove strade da percorrere ci saranno pure sul lavoro;

Scorpione. Sei ombroso perché sei diffidente per natura e cerchi di difenderti mettendo le mani avanti. Entro maggio dovrai fare una scelta importante indotta dallo stesso Saturno dissonante che metterà alla prova anche l’Acquario. Queste scelte potranno implicare dei tagli netti nei confronti di situazioni che non vale più la pena di portare avanti. Molti Scorpione, in questo momento, vorrebbero cambiare lavoro ma devono stare in un ambiente che non piace loro.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Non devi sottovalutare amicizie e conoscenze. Gli incontri portano a fare esperienze e poi da cosa nasce cose e potrebbero arrivare nuove opportunità. Hai una grande voglia di arrivare al successo e di superare problemi nati nel passato. Buone emozioni in arrivo;

Capricorno. L’anno 2020 è importante, per te, e ti porterà a raggiungere una tappa fondamentale del tuo cammino. Giove e Saturno nel segno ti portano tante cose da fare e la voglia di mettere punti fermi nella tua vita. Potresti coronare una situazione di lavoro o un cambiamento che cercarvi da tempo;

Acquario. Se hai il partner giusto accanto puoi anche scalare le montagne. Tu cerchi sempre la compagnia e la collaborazione. Socializzare e condividere sono due capisaldi del tuo modo di essere. Devi recuperare delle emozioni belle anche a livello amoroso. Per recuperare fisicamente dovrai impegnarti di più e magari dormire di più;

Pesci. Tu senza amore e passione proprio non sai stare. Conta anche l’aspetto spirituale e umano della vita, quindi pensare solo ad accumulare denaro nella vita è sbagliato. Chi è più in là con l’età, chi ha 40 o 50 e magari ha già messo da parte qualcosina, deve dedicarsi di più alla famiglia. Venere, tra poche ore, lascerà il tuo segno, quindi spero che in queste ultime settimane tu abbia messo qualche punticino a tuo favore. Comunque sia, gli incontri e le emozioni non mancheranno.

