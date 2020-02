Samanta De Grenet confessa: “Ho avuto un tumore” – VIDEO

Samanta De Grenet parla della sua lotta contro il tumore al seno, tanta è stata la paura soprattutto per il figlio Brando

Samanta De Grenet è tornata a parlare della sua battaglia contro la malattia, intervistata dal settimanale Chi ha confessato di aver avuto un tumore al seno a luglio del 2018.

Quando il medico le ha dato la spaventosa notizia le ha detto che doveva operarsi subito, aveva un tumore di 2 cm. Dopo averlo scoperto è scoppiata a piangere, era distrutta, non per lei ma per il figlio Brando.

La De Grenet non ha detto nulla al figlio, non voleva farlo preoccupare. Dopo l’operazione, durata sei ore, il medico le ha detto di essere stata fortunata perché non doveva fare la chemioterapia ma solo la radioterapia.

Subito dopo ha incontrato il figlio, lui aveva capito tutto. In merito a ciò ha raccontato: “Lui mi dice: ‘Mamma, ma hai un tumore?’. Lì sono crollata e ho raccontato la verità. Sono scoppiata a piangere. Poi ho recuperato le forze e, pian piano, ho spiegato a Brando che era andato tutto bene”.

La De Grenet ha deciso di rendere pubblica la sua storia per sostenere l’importanza della prevenzione.

Sara Fonte