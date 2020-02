Scaletta seconda serata Sanremo 2020, ordine d’uscita cantanti e ospiti

Dopo il successo della prima serata in termini di ascolti (la prima puntata del Festival di Sanremo 2020 ha registrato una media di 10 milioni 58mila telespettatori, per il 52,2% di share: il dato più alto dal 2005 – quando alla conduzione c’era Paolo Bonolis), grandi aspettative per la seconda serata che vedrà il conduttore Amadeus affiancato nuovamente dall’amico Fiorello (che è stato il primo a complimentarsi del trionfo in termini d’ascolti – con l’emblematico Tweet che vi proponiamo di seguito).

E se le donne ieri presenti sul palco erano le giornaliste Diletta Leotta e Rula Jebreal, quest’anno le figure femminili saranno altre due giornaliste (le giornaliste del Tg1 Laura Chimenti, Emma D’Aquino) e Sabrina Salerno.

Scaletta seconda serata Sanremo 2020, l’ordine di uscita degli artisti

Ma veniamo alla scaletta.

Questo l’ordine di uscita dei cantanti questa sera (cliccando sul nome di ogni singolo artista potrete leggere la sua scheda):

Piero Pelù – “Gigante”)

Elettra Lamborghini – “Musica (e il resto scompare)”

Enrico Nigiotti – “Baciami adesso”

Levante– “Tikibombom”

Pinguini tattici Nucleari – “Ringo Starr”

Tosca – “Ho amato tutto”

Francesco Gabbani – “Viceversa”

Paolo Iannacci – “Voglio parlati adesso”

Rancore – “Eden”

Junior Cally – “No grazie”

Giordana Angi – “Come mia madre”

Michele Zarrillo – “Nell’estasi o nel fango io”

Questi invece gli “scontri” tra le nuove proposte (il format vuole una sorta di torneo fra i volti nuovi del Festival):

Martinelli e Lula contro Fasma

Marco Sentieri contro Matteo Faustini

Scaletta seconda serata Sanremo 2020, gli ospiti

Di seguito l’elenco degli ospiti (alcuni già visti ieri sul palco dell’Ariston):

– Tiziano Ferro

– Massimo Ranieri

– Ricchi e Poveri

– Al Bano e Romina Power

– Zucchero

– Gigi D’Alessio

– Paolo Palumbo