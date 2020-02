Calciomercato, Messi a parametro zero all’Inter o in un altro top club? I dettagli della clausola

La clausola del Barcellona su Lionel Messi via a parametro zero. Cosa c’è di vero e cosa no? L’argentino può partire a parametro zero e finire all’Inter o in un altro top club?

Lionel Messi via dal Barcellona a parametro zero? C’è qualcosa di vero oppure no? Il quotidiano ‘Pais’ qualche mese fa aveva messo in giro la voce di una clausola che consentirebbe a Messi di abbandonare il Barca gratuitamente, solo dando 30 giorni di preavviso. La voce è stata effettivamente confermata dal club: ciò sarà possibile da giugno 2020, cioè a un anno dalla fine del contratto dell’argentino con il club blaugrana.

La notizia ha fatto il giro del mondo e sono molti a chiedersi se realmente il campionissimo argentino possa lasciare il club catalano il prossimo anno.

Messi via dal Barcellona a parametro zero l’anno prossimo? Ecco tutti i dettagli della clausola

Messi potrà lasciare il Barca a parametro zero e finire all’Inter o in un altro top club interessato alle sue prestazioni, quindi? In realtà non è proprio così.

Infatti, la clausola vale solo nel caso Messi decidesse di andare a giocare in un campionato minore e, quindi, non in Liga, Serie A, Premier League o altri top campionati europei come quello francese o tedesco. Questo dettaglio sulla clausola è stato riportato dal ‘Mundo Deportivo’, che ha citato fonti ufficiali del Barcellona.

La clausola è, quindi, la stessa concessa dal Barca a Xavi e Iniesta, che hanno lasciato il club a parametro zero per andare a giocare in Qatar e in Giappone.