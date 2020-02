Cotto e Mangiato, ricetta 6 Febbraio: polpo fagiolini e patate

Siamo prossimi al weekend. Ovviamente la rubrica Cotto e Mangiato continua a proporre ricette gustose. Tessa ha infatti preparato polpo fagiolini e patate.

La ricetta del polpo fagiolini e patate

Gli ingredienti della ricetta sono:

Brodo vegetale

1 kg di Polpo

100 grammi di patate

100 grammi di fagiolini

Pesto ligure

Preparazione

In una pentola molto alta mettere a fare del brodo vegetale e calare dentro il polpo. In linea di massima deve cuocere una quarantina di minuti.

Da parte lessare le patate tagliate a tocchettini (o al massimo far cuocere nella pentola a pressione per cinque minuti). In un padella mettere a rosolare due spicchi d’aglio nell’olio e aggiungere i fagiolini (se freschi vanno prima lessati). A metà cottura aggiungere le patate ormai pronte e far saltare tutto insieme.

Prendere un piatto da portata. Preparare un letto di patate e fagiolini mischiando anche del pesto ligure. Adagiare dunque il polpo sopra, salare a piacere, filo d’olio, e il piatto è pronto