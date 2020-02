Deraglia treno frecciarossa, almeno due morti e decine di feriti

A causa del deragliamento due vagoni del treno si sono ribaltati

Deragliato questa mattina un treno ad alta velocità all’altezza di Casal Pusterlengo, provincia di Lodi. Stando alle prime ricostruzioni il treno 9595 Milano-Salerno sarebbe deragliato causando il ribaltamento di due vagoni. Appurato il decesso anche del secondo macchinista, che inizialmente era stato dichiarato disperso. Una trentina le persone rimaste ferite per fortuna non gravemente, tranne un pulitore delle ferrovie che non risulterebbe comunque essere in pericolo di vita.

È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del grave incidente ferroviario pic.twitter.com/67OiUqUWtH — Polizia di Stato (@poliziadistato) February 6, 2020

Cause in fase di accertamento, ieri notte in corso manutenzioni sulla linea

Non sono ancora ben note le cause che hanno portato al deragliamento del treno AV 9595. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i mezzi di primo soccorso. Stando ad una prima ricostruzione sembra che la motrice del Frecciarossa si sia staccata dal resto del treno, avrebbe urtato un carrello merci sui binari e – dopo aver percorso trecento o quattrocento metri fuori dalle rotaie, si sarebbe schiantata su una palazzina delle Ferrovie dello Stato. Il resto del convoglio avrebbe invece proseguito la corsa con la seconda carrozza che ad un certo punto si sarebbe ribaltata. Le altre carrozze sono rimasta più o meno intatte. Dalle prime indiscrezioni sembra che la notte scorsa fossero in corso lavori di manutenzione sulla linea interessata dall’incidente.

Tratte bloccate e ritardi nella circolazione

La circolazione sulla linea AV Milano – Bologna è stata sospesa per poter permettere alle forze dell’ordine intervenute sul posto di effettuare gli accertamenti necessari a stabilire la causa dell’incidente. La Rete Ferroviaria Italiana fa sapere con un comunicato stampa che tutti i treni in entrambe le direzioni sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti.

