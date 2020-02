Incidente stradale mortale sulla SS28: un 17enne ha perso la vita. Il conducente era ubriaco

Terribile incidente stradale a Pontedassio (Imperia): il bilancio è di una persona deceduta e di altre due che sono rimaste ferite. La vittima è una ragazzo di soli 17 anni

Poco dopo la mezzanotte di oggi, un terribile schianto avvenuto sulla Strada Statale 28 di Pontedassio (Imperia) ha portato al ferimento di due persone e alla morte di una terza. Le tre persone viaggiavano tutte a bordo della stessa automobile, una Suzuki Jimmy che è uscita di strada e che si è successivamente schiantata. Un incidente autonomo, dunque, che non ha lasciato scampo a uno dei ragazzi che si trovava a bordo: un 17enne che è morto sul colpo. I due feriti sono due amici 19enni della vittima.

Un drammatico incidente stradale mortale, avvenuto nel corso della notte appena passata sulla SS28, ha causato il ferimento di due ragazzi di 19 anni e la morte di un loro amico 17enne. A riportare i dettagli della tragedia il quotidiano genovese Il Secolo XIX. Ci troviamo a Pontedassio (Imperia) e- secondo la prima ricostruzione di quanto accaduto– la vettura a bordo della quale si trovavano i tre giovani è uscita di strada e ha violentemente impattato contro un guard rail.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118. Purtroppo, non si è potuto fare nulla per il 17enne perché il giovane è deceduto sul colpo. I suoi due amici sono invece rimasti feriti in modo lieve.

Ragazzo di 17 anni perde la vita in un incidente a Imperia, il conducente guidava sotto l’effetto di alcol

Il ragazzo che si trovava alla guida della vettura è stato portato in caserma ed è stato interrogato su quanto avvenuto. È stato anche sottoposto ai regolari controlli del sangue per accertare l’eventuale presenza di alcol o/e stupefacenti. Sempre secondo quanto riporta Il Secolo XIX, il risultato dei test non lascia spazio a dubbi: il giovane- oltre a essere neopatentato- stava guidando in stato di ebbrezza. Il tasso alcolico rilevato nel suo sangue è pari a 1,5 mg.

Il ragazzo è stato rilasciato ma è ora indagato a piede libero: per lui l’accusa è di omicidio stradale colposo.

