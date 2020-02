Luci bizzare filmate nel cielo del Texas, sul web scatta la corsa all’indovina cos’è

Un breve filmato che mostra alcune luci di origine sconosciuta nel cielo del Texas ha mandato gli utenti web in confusione. Numerose le ipotesi, si va dai satelliti agli ufo.

Ci siamo ancora una volta, un breve filmato mostra qualcosa di indefinito nel cielo e sul web comincia la corsa alle teorie complottiste e prive di fondamento scientifico. Questa volta l’avvistamento è stato compiuto a Hood County, nel Texas, e riguarda un fascio di luce verticale che sembra muoversi nel cielo senza cambiare mai direzione. L’autore del video è rimasto colpito da quella visione al punto da doverla filmare e chiedere ad un ipotetico interlocutore “Questo esattamente che c***o è?”.

Una volta finito su Youtube, il video è stato condiviso su un canale specializzato in diffusione di presunti avvistamenti di Ufo e teorie su complotti segreti riguardanti una volta il motivo per cui il governo americano cela le informazioni sugli Ufo, l’altra su possibili complotti tutti umani. Chiaramente una visione così singolare non poteva che affascinare ed incuriosire gli abituali consumatori del canale che, nello spazio dedicato ai commenti, si sono sbizzarriti nel fornire possibili interpretazioni di quel oggetto luminescente nel cielo.

Satelliti, ufo, o cometa: cos’è l’oggetto filmato in Texas?

L’ipotesi più accreditata dai commentatori è che si tratti dei satelliti che negli scorsi anni sono stati mandati in orbita con il progetto Space X di Elon Musk. L’ipotesi convince qualcuno, ma non tutti ed il motivo è semplice. I satelliti mandati in orbita per quel progetto sono effettivamente visibili, ma chi li ha visti spiega che si presentano come delle luci separate e non un fascio di luce unico. A quel punto viene suggerito che si possa trattare di uno di quegli ufo sigaroformi che sono apparsi a più riprese nei cieli Usa negli ultimi mesi. Infine c’è chi sostiene che possa trattarsi del ritorno della cometa “aliena” (proveniente da un’altra galassia) Oumuamua. Quale sarà la verità?

Il video in questione si trova in un’articolo del ‘Daily Star’, nel quale c’è scritto che a condividerlo è stato il canale ‘Mavi 777’, nel quale però noi non lo abbiamo trovato. Pertanto vi condividiamo il link del pezzo del tabloid inglese.