Mai come quest’anno siamo il Paese del Sole: torna l’anticiclone, l’inverno si allontana

Il sole torna a splendere sull’Italia, grazie all’alta pressione che da domani torna a farci visita regalando bel tempo e temperature miti.

Accantonati i famosi giorni della merla, e superato il fronte gelido e i venti forti che hanno sferzato il paese questi giorni, torna a farla da padrone l’anticiclone.

Con eccezion fatta di poche nubi innocue, sarà il protagonista dei prossimi giorni.

Inoltre in base alla tendenza del mese di febbraio proposta dal Centro europeo con sede a Reading (ECMWF), l’alta pressione tenderà a persistere, anticipando la primavera.

Cosa ci riserva il meteo nei prossimi giorni

Durante il weekend il campo anticiclonico si indebolirà permettendo alle nubi di coprire il cielo a nord-ovest del paese. Nella giornata di domenica si attende un inizio soleggiato, con la presenza di locali nebbie in Pianura Padana. In fine giornata però i venti si disporranno dai quadranti meridionali, con un aumento della nuvolosità su tutto il Nord, sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche. In serata qualche pioggia bagnerà la Liguria, dove le temperature resteranno sopra lo 0. Scenderanno invece in gran parte del Nord e su alcune dittà del Centro.