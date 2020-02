Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 febbraio 2020: il Sagittario recupera in amore, il Capricorno affronterà delle divergenze

Giovedì 6 febbraio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Devi superare questa prima fase dell’anno e poi vedrai che, da marzo e aprile, ci sarà un recupero. Ti piacerebbe avere delle certezze? È verro, ma a volte non sapere cosa verrà dopo ci induce a fare di più. Dovresti trovare una via di mezzo per non rilassarti troppo e non arrivare al punto da non sentire più stimoli. Da venerdì Venere è nel segno e questo ti aiuterà in amore;

Toro. Piccoli attriti familiari in atto. Questa prima parte del 2020 dovrai dedicarla a risolvere problemi nati nel passato. Ci sono spese per la casa e situazioni che riguardano il lavoro che vanno messe a posto. Hai un progetto in mente: vuoi costruire. Entro poco potrebbe arrivare un bel premio;

Gemelli. La seconda parte della settimana è a tuo favore e, come per l’Ariete, venerdì ci sarà l’arrivo di Venere anche per te. Weekend all’insegna dei sentimenti, dunque. Le unioni sono favorite, e anche la ricezione di sorprese, nei prossimi quattro giorni. Dall’esterno ti arriva qualche invito in più. Sempre da venerdì più facili le scelte d’amore;

Cancro. Settimana tormentata. Gli altri ti portano qualche ostacolo e questo è inevitabile che succeda, visti i pianeti che ti sono contrari. Forse stai vivendo una situazione che non avresti voluto vivere e che devi cercare di superare. Se sei messo alle strette devi reagire. Pazienza in amore;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Devi vivere meglio le relazioni d’amore perché il tuo cielo parla di sentimenti, e anzi le emozioni in questo periodo sono favorite. Venere inizia un bel transito venerdì pure per te. Sabato e domenica potrebbero essere giornate importanti, piene di riferimenti amorosi ma anche lavorativi. Puoi sviluppare una buona intuizioni. Il periodo ti dice di stare attento al denaro e che non è il caso di fare investimenti che non conosci. Ad aprile avrai un Saturno opposto: devi agire ora per concretizzare delle situazioni perché dopo non sarà più possibile;

Vergine. Se sei deluso dall’amore t capita di metterti a lavorare sodo, per non pensarci, e magari ci pensi lo stesso. Gli uomini si lasciano completamente trascinare dal lavoro e per loro è molto importante avere un ruolo sociale. Periodo di grandi successi. Per la donna Vergine l’amore è di riferimento quando accanto a lei c’è qualcuno di costruttivo. Da venerdì Venere smette di essere opposta e le donne che hanno avuto dei problemi in amore potranno recuperare;

Bilancia. Febbraio è il mese del dentro o fuori definitivo: devi lasciare andare tutto quello che nella tua vita non funziona. La Bilancia è un segno che lascia trapelare un’idea di equilibrio e quindi in molti resteranno stupiti nel notare il nervosismo, le arrabbiature dei nati sotto questo segno zodiacale. Le coppie che hanno avuto problemi devono fare attenzione da venerdì;

Scorpione. Il periodo ti vede sotto pressione. Forse stai anche cercando nuovi punti di riferimento per la tua vita. Devi trovare un equilibrio per le questioni lavorative ed economiche ma è anche vero che tutto non puoi avere. Saturno, che sarà dissonante dalla primavere, ti dice proprio che non puoi portare tutto avanti come tu vorresti fare. vuoi cambiare: casa, stile di vita. Ti senti oggetto di forte tensione? Oppure ti senti sfortunato? Cerca di risolvere qualche problema.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Venere inizierà a essere favorevole anche per il tuo segno. Vuoi vincere una sfida d’amore? Ora potrai farlo. Le giornate di sabato e domenica potrebbero fare la differenza se vuoi fare colpo su una persona, quindi organizza il fine settimana al meglio. I nuovi incontri saranno favoriti;

Capricorno. Oggi e domani hai la Luna in opposizione e questo mette in evidenza le divergenze. Chi ha un problema d’amore o un/un’ex che torna a bussare alla sua porta sarà tosto e non accetterà mediazioni. Venerdì inizia una nuova stagione della tua vita che ti inviterà a fare solamente le cose in cui credi e a eliminare il superfluo;

Acquario. Oggi e domani saranno giornate importanti, che ti aiuteranno a capire quale strada dovrà intraprendere la tua vita. l nati del segno stanno vivendo dei ritardi e stanno cercando di venire a capo di problematiche economiche e contrattuali. A breve avrai Saturno nel segno e questo pianeta rallenta le situazioni, invitandoti però a una costruzione e a un ragionamento che potranno rivelarsi utili nel tempo. Parla chiaro, entro il fine settimana, in amore e sul lavoro;

Pesci. Dimentica quello che è successo nella prima parte della settimana e dedicati alle relazioni. Non hai l’amore? Niente paura perché in questi giorni potresti iniziare una storia da vivere senza impegni. Chi ha una storia deve cercare di costruire in vista delle prossime settimane. Le persone indecise tra due storie devono muoversi e decidere. Il periodo è buona e porta grandi vantaggi. Chi ha vissuto una crisi si deve risollevare. Sarebbe utile frequentare gente nuova. Accordi e contratti potranno essere stipulati entro maggio.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento