Sanremo 2020, Morgan non si presenta sul palco dell’Ariston? – VIDEO

Morgan ha mandato una mail alla Rai dove minaccia di non presentarsi alla terza serata del Festival di Sanremo 2020, ecco la richiesta del cantante

Da ore non si fa che parlare di Morgan, il cantante ha mandato una lettera alla Rai stamattina minacciando la rete televisiva di non esibirsi durante la terza puntata di Sanremo in onda stasera.

Il cantante dovrebbe esibirsi insieme a Bugo con il brano ‘Sincero’ di Sergio Endrigo e di Roberto Carlos. Morgan ha chiesto di provare il brano tre volte altrimenti non si presenterà.

Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha così risposto alla lettera del cantante: “Lui ha mandato una lettera chiedendo di provare tre volte. Una prova l’ha fatta. Anche gli altri vorrebbero provare tre volte. Le prove sono in corso da stamattina. Poi però a un certo punto dobbiamo andare in onda, quindi dobbiamo capire come conciliare le due cose”.

Sara Fonte