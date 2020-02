“Si sta tramutando in pietra”: la drammatica malattia genetica di una bimba di 7 anni

Una bimba di 7 anni si trova con il corpo tramutato in pietra da una rara condizione genetica, che consiste in una grave forma di ittiosi.

La vita di Rajeshwari, bimba di appena sette anni residente in un villaggio indiano, è stata sin dai primi giorni un inferno. La piccola, infatti, è affetta da una rara condizione genetica conosciuta come Psoriasi ittiosi, per la quale non esiste una cura. Di casi come il suo, infatti, ce ne sono stati solamente 24 in tutto il mondo e gli studiosi non hanno avuto modo di elaborare una cura.

La malattia in ogni caso non è letale, Rajeshwari potrebbe avere una vita di durata normale, ma lo stesso non si può dire per le condizioni in cui sarebbe costretta a viverla. Si tratta di una malattia della pelle a causa della quale i tessuti cutanei non si rigenerano come in tutti gli altri esseri umani. Questa mancanza di ricambio fa sì che la pelle diventi dura come la pietra e che si formino sul corpo della bambina delle bolle.

La bimba ha il corpo quasi paralizzato dalla malattia

Già adesso la sua pelle si è indurita al punto da rendere difficile anche il gesto più semplice, come camminare o sedersi, le causa molto dolore. Basta vedere una delle foto che sono state pubblicate online dal ‘Daily Star‘, per rendersi conto che la gran parte del corpo della bimba è ricoperto dalla mutazione della pelle. Praticamente solo il viso ed il petto presentano una pelle normale.

I problemi maggiori per il momento riguardano le gambe, dove la pelle si è frammentata in blocchi sporgenti duri. I genitori sono costretti a portarla in città per sottoporla a dei trattamenti che ritardano gli effetti della malattia, ma allo stato attuale non esiste una cura che le permetta di avere una pelle normale. Una vita d’inferno che Rajashwari sarà costretta a vivere finché non verrà scoperto un rimedio.