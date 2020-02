Caldo fuori controllo in Antartide: registrata la temperatura record di 18,3 gradi

Battuto il record del 2015: in Antartide la colonnina di mercurio ha toccato i 18,3 gradi nei primi giorni di febbraio 2020

La colonnina di mercurio non aveva mai toccato valori simili in questo periodo dell’anno. Accade in Antartide dove, stando ai valori delle temperature registrati, sono stati ampiamente superati i 18 gradi battendo di fatto (con 18,3 gradi) il record del marzo 2015 quando vennero toccati i 17,5 gradi. La segnalazione arriva via Twitter dall’Agenzia meteorologica argentina che ha scritto: “#Antartide | Nuovo record di temperatura. Questo mezzogiorno Base #Esperanza ha registrato un nuovo record storico (dal 1961) di temperatura, con 18,3 ° C. Questo valore supera il record precedente di 17.5 ° C del 24 marzo 2015. E non è stato l’unico record”. Si fa riferimento ad altri valori delle temperature, su tutti quelli registrati dalla Base argentina permanente Marambio di 14,1 gradi (contro i 13,8 del febbraio 2013). Anche in questo caso si tratta della più alta temperatura mai registrata in questo mese addirittura dal 1971.

Temperature, passati solo 5 anni dal precedente record

“La lettura – ha dichiarato a The Guardian il professor James Renwick, scienziato del clima presso la Victoria University di Wellington – è impressionante in quanto sono passati solo cinque anni da quando è stato stabilito il record precedente e questo è quasi un grado in più di un grado centigrado. È un segno del riscaldamento che sta accadendo lì molto più velocemente della media globale.” Alla base di questi valori record vi sarebbe, ha sottolineato l’esperto, “una combinazione di variazioni naturali e segnali di riscaldamento”. “Questo – ha poi aggiunto uno tra i principali oceanografi ed esperti antartici del CSIRO, il dottor Steve Rintour – è un record proveniente da una sola stazione, ma è nel contesto di ciò che sta accadendo altrove ed è una prova in più che, man mano che il pianeta si riscalda, otteniamo record più caldi e meno record freddi.”