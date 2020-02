Coronavirus, un italiano rientrato da Wuhan è risultato positivo al virus – VIDEO

Uno dei 56 italiani rientrati da Wuhan in Cina è risultato positivo al test per il Coronavirus, l’uomo è stato ricoverato all’ospedale Spallanzani

Sono 56 gli italiani rientrati da Wuhan negli utlimi giorni, prima di tornare a casa sono stati messi tutti in quarantena a Roma, nella città militare della Cecchignola.

Uno di loro è risultato positivo al test per il Coronavirus. A rivelare la notizia ci ha pensato l’Istituto superiore di sanità. L’uomo è stato subito ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma con “modesto rialzo termico ed iperemia congiuntivale”.

Al momento non si hanno altre notizie in merito alle attuali condizioni di salute del paziente italiano risultato positivo al virus. Si attendono nuovi dettagli per sapere come sta.

